«الحصن» يتقاسم «وصافة الهواة» مع الظفرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق دبا الحصن فوزاً مهماً على ضيفه الذيد بنتيجة 2 - 1، خلال المباراة التي أقيمت في ختام الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، متساوياً مع الظفرة، ومشاركاً له في ((وصافة الهواة))، أحرز هدفي دبا الحصن كل من أوليفيرا والبديل طارق الخديم في الدقيقتين 6، 83، وسجل للخاسر عبيد الشهياري في الدقيقة 32.
وفاز يونايتد على الحمرية بثلاثية رفعت رصيد الفريق إلى 21 نقطة، متقدماً نحو المركز السادس، أحرز الثلاثية كل من لويس توريس، وأحمد مال الله، وبابي بكاري في الدقائق 29، 65، 73، وأكمل يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد موسى أودراجو في الدقيقة 74.
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