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«الحصن» يتقاسم «وصافة الهواة» مع الظفرة

12/31/2023 7:24:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق دبا الحصن فوزاً مهماً على ضيفه الذيد بنتيجة 2 - 1، خلال المباراة التي أقيمت في ختام الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، متساوياً مع الظفرة، ومشاركاً له في ((وصافة الهواة))، أحرز هدفي دبا الحصن كل من أوليفيرا والبديل طارق الخديم في الدقيقتين 6، 83، وسجل للخاسر عبيد الشهياري في الدقيقة 32.

وفاز يونايتد على الحمرية بثلاثية رفعت رصيد الفريق إلى 21 نقطة، متقدماً نحو المركز السادس، أحرز الثلاثية كل من لويس توريس، وأحمد مال الله، وبابي بكاري في الدقائق 29، 65، 73، وأكمل يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد موسى أودراجو في الدقيقة 74.

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