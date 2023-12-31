موسى عباس لـ «البيان»: لا تضعوا المنتخب تحت الضغوط ومتفائل بالوصول للمونديال

أكد الدكتور موسى عباس خبير كرة القدم والباحث الرياضي، أن من الظلم مطالبة المنتخب بكأس آسيا في قطر، وأنه لا يتفق مع الآراء الخاصة بسهولة الوصول إلى كأس العالم 2026، وشدد على أنه من الصعب التكهن ببطل دوري أدنوك للمحترفين، قبل آخر جولتين من نهاية البطولة هذا الموسم، مشيراً إلى أن العين علامة فارقة في كرة القدم الإماراتية على الصعيد القاري، معرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.

وتناول الدكتور موسى عباس في حواره مع ((البيان))،حظوظ منتخبنا الوطني في كأس آسيا، قائلاً: تقييم المنتخب، لا يكون ذلك من خلال آخر مبارياته، ولكن من خلال مسيرته في آخر4 سنوات أي منذ نهاية كأس آسيا في الإمارات 2019، والمنتخب لم يظهر بشكل جيد على صعيد النتائج في البطولات والتصفيات الرسمية خلال سنوات ماضية، ولكن الجميع يشعر حالياً بالتفاؤل مع ظهور المنتخب بمستوى جيد مع المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وأضاف: من الظلم مطالبة ((الأبيض)) حالياً بالفوز بكأس آسيا،أوحتى التوقع بذلك إذ رغم تطور الأداء منذ مباراتنا الودية أمام كوستاريكا، وصولاً إلى الفوز على نيبال والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 إلا أن ذلك ليس مقياساً، ومن وجهة نظري ستكون كأس آسيا فرصة أمام بينتو لاكتشاف اللاعبين ومستوياتهم وليس المنافسة على الكأس، لأن هناك منتخبات أكثر جاهزية وأفضل خلال السنوات الأخيرة، مثل كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، إيران والسعودية، خاصة مع المشاركة في مونديال 2022، ولا تضعوا المنتخب تحت تحت ضغوط المطالبة بكأس آسيا.

حظوظ

وعن حظوظ ((الأبيض)) في الوصول إلى كأس العالم 2026، وحديث البعض عن سهولة المهمة مع زيادة بطاقات آسيا إلى 8 منتخبات، قال: أنا متفائل بالوصول إلى المونديال، ولكني لا أتفق مع الوصول بسهولة بعد زيادة عدد بطاقات التأهل، فالمهمة صعبة،وأؤكد أن تحديد أوائل المجموعات الخمس محسوم تقريباً للأقوياء، لأن هناك منتخبات تستعد فقط للوصول إلى كل نسخة من كأس العالم ولا توجد لديها مشكلة إذا لم تفز بكأس آسيا مثل كوريا الجنوبية، وسيكون الصراع شرساً على باقي الثلاث بطاقات الأخرى، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عمل كبير واحتكاك في مباريات قوية، مع تجديد مدروس للاعبين، ولا يمكن على سبيل المثال، أن ينتهي جيل كامل من اللاعبين في 4 سنوات تقريباً، ولا يبقى منه سوى علي مبخوت.

وتابع: مشكلتنا في الكرة الخليجية، أنه لا يوجد تواصل للأجيال، وإذا ذهب جيل، نبدأ في البحث عن صناعة جيل جديد، ولا تظهر النتائج إلا بعد 10 سنوات، ولذا يجب علينا العمل على تواصل الأجيال، لأننا نعتمد على اللاعب المحلي، وليس لدينا محترفون في الخارج مثل أغلب دول العالم، وعندما يكون هناك ندرة في المواهب، يجب الاعتماد على نظام العمل المنظم للوصول إلى نتيجة إيجابية، وهذا الأمر يتطلب احتكاكاً قوياً وتطويراً دائماً لمنظومة الاحتراف، والاعتماد على الكرة الشاملة من المراحل السنية في الأكاديميات، والخلاصة إنه يجب أن يكون هناك تخطيط مركزي من اتحاد الكرة، وتنفيذ لا مركزي من خلال الأكاديميات.

أبطال آسيا

وتحدث الدكتور موسى عباس، عن دوري أبطال آسيا، وقال: العين أفضل فريق إماراتي في آسيا منذ عام 2003، بالأرقام والإحصائيات، وأعتبره من كبار أندية القارة، وإدارة النادي أعلنت في بداية الموسم الحالي، جاهزية الفريق لخوض البطولة القارية، والمنافسة على كل البطولات المحلية، وأنا متفائل بإمكانية وصول الفريق إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بفضل الدعم الكبير من الإدارة ومن جماهير الفريق.

وعن خروج الشارقة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية، قال: الكل حزين على خروج الشارقة، وخاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد حتى آخر جولتين، وكان قريباً من التأهل إلى ثمن النهائي حتى الدقيقة 97 من مباراته مع الفيصلي الأردني، ولكني أحمل اللاعبين الجزء الأكبر من المسؤولية، لأن هناك هبوطاً في مستوى الجميع، إضافة إلى أسباب أخرى، ومنها عدم وجود محترف آسيوي، وغياب عادل الحوسني الحارس الأساسي، للإيقاف بعد الطرد أمام ناساف الأوزبكي في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، وكثرة الإصابات بين الأساسيين، وما ترتب عليها من تغيير مراكز بعض اللاعبين داخل الملعب لسد الثغرات.

دوري المحترفين

وانتقل الدكتور موسى عباس، إلى دوري المحترفين، وقال: دورينا في الموسمين الأخيرين اختلف كثيراً، وزادت فيه أجواء الإثارة والمتعة والحضور الجماهيري، وأصبح يوجد تنافس قوي بين الفرق الكبيرة حتى آخر يوم من البطولة، وليس كما كان يحدث من 2012 إلى 2017، عندما كان بطل الدوري يعرف قبل النهاية بالعديد من الجولات، وبفارق كبير من النقاط، ولكن حالياً فإنه حتى أندية النصف الأخير من الدوري، باتت تشكل خطورة أمام الفرق الكبيرة، وأتوقع استمرار المنافسة طويلاً على القمة بين أندية الوصل والعين وشباب الأهلي، مع ضغط قوي من الجزيرة والوحدة والشارقة، ليكون دوري هذا الموسم استكمالاً للموسم الماضي، وبالتالي فمن الصعب التكهن ببطل الدوري قبل آخر جولتين من البطولة.

وعن عوامل تطور الدوري، قال: هناك عوامل كثيرة وراء زيادة قوة المسابقة، ومنها الخليط بين قوة اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب والمقيمين، وأصبح لدينا لاعبون مميزون مثل اداما ديالو، سياكا سيديبي، علي صالح، فابيو دي ليما، لابا كودجو، سفيان رحيمي، عبد الكريم تراوري، حارب عبد الله ويحيى الغساني، ويبقى علي مبخوت، اللاعب صاحب المستوى الثابت، والمنافس المواطن الوحيد في كل موسم على جائزة هداف الدوري.

وحول سر الصراع بين أكثر من نادٍ للهروب من شبح الهبوط، قال: هناك أندية تقوم بتغيير كل لاعبيها مع نهاية كل موسم، ولا يمكن بالتأكيد التعاقد مع لاعبين جيدين خلال شهر ونصف فقط قبل انطلاقة المنافسات، لأن هذا الأمر يتطلب ميزانيات كبيرة غير متوفرة لأغلب تلك الأندية، إلى جانب أن هذا التغيير يتطلب وقتاً طويلاً إلى التأقلم.

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