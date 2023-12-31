5 ملايين درهم جوائز مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم

ينطلق غداً مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بتنظيم من نادي دبي للفروسية، ويستمر حتى السبت المقبل، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 5.035.000 درهم لسباقات المهرجان الأربعة بواقع مليون و690 ألف درهم للفائزين في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، و985 ألف درهم في سباق السيدات، ومليون و375 ألف درهم لسباق الاسطبلات الخاصة، و985 ألف درهم لكأس اليمامة للأفراس.

وتقام اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفارسات المشاركات في سباق السيدات الذي يدشن فعاليات المهرجان وتمتد مسافته 101 كلم يليه سباق الاسطبلات الخاصة والفردي لمسافة 101 كلم بعد غد، ثم كأس اليمامة للقدرة المخصصة للأفراس لمسافة 119 كلم يوم الخميس المقبل. وسيكون مسك ختام المهرجان سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الاسطبلات.

ويعد المهرجان من المكارم السخية التي تعكس الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد لما يشمله من جوائز كبيرة للفرسان حيث ستكون جوائز السباق الرئيسي، كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة كالتالي: الفائز بالمركز الأول يحصل على 200 ألف درهم، والثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 160 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، والخامس 90 ألف درهم، والسادس 80 ألف درهم، والسابع 70 ألف درهم، والثامن 60 ألف درهم، وكل من صاحبي المركزين التاسع والعاشر 50 ألف درهم فيما يحصل الفائزون من المركز 11 إلى المركز 15 على 40 ألف درهم لكل فائز ومن المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين سيحصل كل فائز على 30 ألف درهم. وفي سباق السيدات، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، المركز الثالث 160 ألف درهم، المركز الرابع 50 ألف درهم، المركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

وفي سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في كأس اليمامة المخصصة للأفراس على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والمركز الثاني على 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

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