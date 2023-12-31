الإمارات والجزائر في دور الثمانية بـ«عربية السلة» اليوم

يبدأ اليوم بمجمع الصالات باستاد القاهرة السباق نحو نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة الـ25، ويلتقي في دور الثمانية الإمارات مع الجزائر، وتونس مع الصومال، ومصر مع موريتانيا، وليبيا مع الكويت.

ويعد لقاء منتخبنا والجزائر كتاباً مفتوحاً، حيث إن حظوظ المنتخبين متساوية لبلوغ الدور التالي، وأشار راشد النقبي مدير عام منتخب الإمارات إلى تطور مستوى وأداء المنتخب من مباراة إلى أخرى، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية.

وكانت الجولة الأخيرة للدور الأول أسفرت عن فوز الجزائر على موريتانيا 70 - 65، وليبيا على الصومال 81 - 72، والإمارات على الكويت 87 - 83، ومصر على المغرب 76 - 53.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز