7 تحديات تنتظر الرياضة الإماراتية في 2024

ينتظر الرياضة الإماراتية، العديد من التحديات خلال عام 2024، بعدما أسدل الستار على مشاركات ونتائج تاريخية لبعض الألعاب الرياضية في عام 2023، ومن أبرز التحديات في العام الجديد، كأسي آسيا لكرة القدم بمشاركة المنتخب الأول والأولمبي، وكأس الخليج، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وبطولة العالم لكرة القدم الشاطئية، ودورة الألعاب الأولمبية، ودورة الألعاب الخليجية.

آسيا

يتطلع جمهور الكرة الإماراتية إلى مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا في قطر من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، ويطمح ((الأبيض)) تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، للمنافسة بقوة على لقب البطولة المقامة بمشاركة 24 منتخباً، بداية من المجموعة الثالثة، التي يواجه فيها منتخبات هونغ كونغ وفلسطين وإيران، وسبق أن حل ((الأبيض)) وصيفاً لكأس آسيا عام 1996، وخرج من نصف نهائي كأس آسيا في 3 بطولات من أصل 10 نسخ شارك فيها على مدار تاريخه.

موعد

سيكون ((الأبيض))، على موعد جديد مع كأس الخليج، عندما يشارك في النسخة 26 من البطولة بالكويت، والتي احتضنت النسخة الأولى عام 1970، وتم تحديد موعد البطولة في ديسمبر 2024، تجنباً لعدم تعارضها مع كأس آسيا في قطر، بما يضمن مشاركة المنتخبات بالصف الأول في البطولة الخليجية.

مشوار

من التحديات الرياضية المهمة للكرة الإماراتية في 2024، استكمال ((الأبيض)) لمشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وإلى كأس آسيا 2027، ويتنافس من خلالها ((الأبيض)) على 8 مقاعد مخصصة للكرة الآسيوية في المونديال، بالإضافة إلى نصف مقعد بين الاتحادات القارية، ويتصدر منتخبنا حالياً، تصفيات المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، من الفوز على منتخب النيبال 4 - 0، وعلى البحرين 2 - 0، وتستكمل الإمارات بقية مبارياتها في المجموعة في عام 2024، عندما تلتقي اليمن ذهاباً وإياباً يومي 21 و26 مارس المقبل، والنيبال والبحرين يومي 6 و11 يونيو المقبل.

الأولمبي

ويشارك منتخبنا الأولمبي في النسخة السادسة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر من 15 أبريل إلى 5 مايو المقبلين، ويلعب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويشارك في البطولة 16 منتخباً، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بينما ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق بمواجهة منتخب أفريقي، للحصول على فرصة المشاركة في الدورة.

الشاطئية

وستكون النسخة 12 من بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية في الإمارات من 15 إلى 25 فبراير المقبل، من أهم المشاركات، وحل منتخبنا في المجموعة الأولى، مع منتخبات مصر، إيطاليا والولايات المتحدة، فيما تشهد البطولة موقعة كلاسيكية بين اثنين من عمالقة اللعبة، بعدما وضعت القرعة البرازيل والبرتغال معاً في المجموعة الرابعة.

ولن تقل المجموعة الثانية ندية، في ظل التنافس المتوقع بين منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وتاهيتي وإيران، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، بيلاروسيا واليابان، والوافد الجديد كولومبيا، ويقام مونديال الكرة الشاطئية كل عامين، وسبق وأقيم في دبي عام 2009، بينما أقيمت النسخة الأخيرة في روسيا عام 2021، وشارك فيها ((الأبيض)).

الأولمبياد

وتنظم العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية 33 من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، ونجح 10 رياضيين إماراتيين ينتمون إلى 3 رياضات مختلفة، في التأهل للدورة حتى الآن بعد تحقيقهم الأرقام المطلوبة، وهم صفية الصايغ، لاعبة الدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية، محمد الهاجري، عبدالله المري، سالم السويدي وعمر المرزوقي، ولاعبو الجودو، نارمند بيان، طلال شفيلي، ظافر آرام، عمر معروف وبشيرات خرودي.

الألعاب الخليجية

وتستضيف الإمارات انطلاقاً من 16 أبريل المقبل، دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بتوقعات مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، وسيكون الافتتاح والختام في دبي، مع الحرص على إقامة منافسات الدورة في جميع إمارات الدولة وفقاً للمعايير المطلوبة، بهدف إبراز معالم المدن المستضيفة، وما تتميز به من منشآت حيوية، وبنية تحتية متكاملة، ووجهات سياحية، مع توفير كل أسباب النجاح، وتقديم دورة مميزة يكون لها صدى واسع من خلال الاستفادة من وجود ممثلي شباب الدول الخليجية الشقيقة على أرض الدولة، ولترسيخ مكانتها العالمية في استضافة واحتضان الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية.

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