هل هو «عام السلام» أم «عام الكارثة»؟

يبدأ اليوم العام الجديد (2024) فكل عام وأنتم جميعاً بخير قراءنا الكرام.

وفي الساعات الأولى من العام الجديد يبدو واضحاً لكل من يهتم أو يراقب الشأن العام، أن منطقتنا تدخله وهي في أوضاع غير مسبوقة، على الأقل منذ خمسين عاماً، إن لم يكن أكثر. فقد غادرنا عام 2023 حاملاً معه أحداثاً غير مسبوقة وأرقاماً لم يسبق لنا وعرفناها وتطورات سيكون لها ما بعدها خلال العام الجديد.

والأمر كله يتعلق بما جرى منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث وقع هجوم ((طوفان الأقصى)) المفاجئ وغير المسبوق من حركة حماس على القوات والمستوطنات والمدن الإسرائيلية. فمع بدء العام الجديد تكون الحرب الإسرائيلية على القطاع قد قاربت ثلاثة شهور، وأكثر من شهرين من توغل القوات الإسرائيلية برياً إلى داخل القطاع.

مرت كل هذه الأيام والساعات شديدة الثقل والدموية على أهل غزة، لتكون هذه الحرب هي الأطول زمناً التي يشنها عليه الجيش الإسرائيلي، والثانية في تاريخ حروب هذا الجيش في المنطقة بعد حرب عام 1948.

دمرت الحرب خلال هذه المدة – وما زال التدمير مستمراً – ما لم تدمره أي حرب أخرى في تاريخ العالم الحديث، من مرافق مدنية وبنى تحتية، وسجلت أرقاماً غير مسبوقة في هذا التاريخ، من حيث عدد الضحايا المدنيين القتلى والجرحى والمفقودين ونسبة الأطفال والنساء منهم في أقل من 90 يوماً، ومن حيث حجم المتفجرات ونوعيتها التي قصف بها قطاع غزة، ومن حيث عدد النازحين الذين أجبروا على مغادرة مساكنهم ومناطق إقاماتهم، ومن حيث المعاناة الصحية والغذائية والتي أوصلت أهل غزة إلى حد المجاعة والأوبئة، ومن حيث عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم – ومع بعضهم أسرهم – بما فاق أي عدد قتل منهم في أي صراع سابق في العالم، ولا حتى في كل الصراعات التي شهدها العام السابق (2022)، ومن حيث عدد الموظفين التابعين للأمم المتحدة ووكالاتها، والذي لم تشهده في تاريخها كله منذ نشأتها عام 1945، ومن حيث تدمير المرافق الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف.

يدخل العام الجديد ولا تزال هذه الحرب الدموية ناشبة، لينفتح بابه أمام احتمالين رئيسيين لا ثالث لهما على الأرجح، فيما يخص الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وما يخص أمن المنطقة كلها ومعه أمن العالم واستقراره.

فمن كل الزوايا، العسكرية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية، وصلت القضية الفلسطينية إلى مستوى من الاهتمام والشهرة ما لم تعرفه طوال أعوامها المئة. والأهم في هذا هو أمران: الأول، أن إجماعاً عالمياً تشكل للمرة الأولى، باستثناء إسرائيل، حول ضرورة قيام دولة مستقلة للشعب الفلسطيني بجوار دولة إسرائيل.

أما الأمر الثاني، فهو التحطم الكبير الذي أصاب الصورة النمطية لهذه الدولة الأخيرة التي قدمت بها نفسها للعالم خلال ثلاثة أرباع القرن، من أنها دولة ((الضحايا)) إلى حيث أصبحت دولة ((العدوان)) بامتياز، بما راح يطيح بأسطورة اليهودي ((المضطهد)) الذي يستحق التعاطف معه والتي دامت لعشرات السنين.

هذان الأمران كفيلان بوضع ملامح الاحتمالين المشار إليهما: فإما أن يسفر العام الجديد في أسابيعه الأولى عن وقف العدوان الإسرائيلي تحت وطأة صلابة مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده، وتبدأ مراحل من الهدوء، يعقبه شهور وربما سنوات من التفاوض الشاق في اتجاه حل الدولتين، وهو ما سيرافقه تغيرات جوهرية داخل المعسكرين الإسرائيلي والفلسطيني، تتناسب مع هذا المسار.

وأما الاحتمال الثاني، فهو أن يدفع اليمين الديني الصهيوني المتطرف في جنبات المجتمع الإسرائيلي وأركان دولته وأجهزته الأمنية والعسكرية، نحو استمرار العدوان ليس فقط على غزة، بل وتوسيعه وتعميقه في الضفة الغربية ومناطق ودول الجوار – وخصوصاً لبنان – الأمر الذي يدفع بكامل المنطقة نحو ((حافة الهاوية)) والتي لن يكون ساعتها بينها وبين اشتعالها كاملة سوى خطوات قليلة للغاية.

الاحتمالان قائمان وبنفس النسبة تقريباً، والعام الجديد الذي يبدأ اليوم هو الذي سيحمل أحدهما، ويحمل بالتالي اسمه الذي سيرسخ في التاريخ: فإما ((عام السلام)) أو ((عام الكارثة)).