سألتني صديقة لي عما سأكتبه عن العام الجديد، فقلت سأكتب لكن ما أود كتابته سيكون من القلب إلى القلب، قد لا يعرف البعض أن الكلمات التي تخرج ونسطرها فوق هذه السطور، هي حياة وتجارب ودروس تعلمناها وما زلنا نتعلم، لكن اليوم لن أكتب مزيداً من تلك التجارب والمواقف لأني موقنة أننا وصلنا لمرحلة جيدة من الوعي والعيش على أرض الواقع التي تحتاج منا أكثر من مجرد كلمات.

جميل أن نخطط ونكتب أهدافنا، ونحدد بالفعل اتجاهاتنا، ونكون مستعدين لكل ما نرغب بصناعته في عالمنا وواقعنا، لكن الأهم من ذلك أن تمتلك تلك الحنكة الحقيقية التي ستجعل رحلتك للقادم أجمل وأسهل. أولاً، تقبلك ومرونتك للتغير، ومرونتك تجاه تغير الأحداث حولك، والأهم تغير الأشخاص ومشاعرهم وأنفسهم، لأن هذا تأثيره أكبر، ربما تكلمنا كثيراً عن ذكائنا العاطفي وطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومشاعر الآخرين حولنا، لكن ما زلنا نواجه صعوبة في تقبل هذه التغيرات خلال رحلتنا.

ثانياً، واقعيتك، فالبعض يتيه بين مفهوم تخيل ما ترغب أن تعيش به على أن يعيش في الخيال، خيالنا نعمة كبيرة في تحقيق واقعنا ومستقبلنا، وكل ما نعيش به اليوم بكل تفاصيله كان في يوم ما فكرة وخيالاً جامحاً في عقل ما، لذلك كن واقعياً واجمح بخيالك فليس هناك مستحيل، لكن كن واضحاً بأن هذا الخيال هو لصناعة الواقع الذي تريد أن تعيش.

وثالثاً، وهو الأهم في هذه الخطة لاستقبال العام الجديد، لا تتعلق فتعلق، فكل ما ترغب به متاح وموجود لك، انوِ وأحسن العمل والسعي، وكن على يقين إن كان به خير لك، سيأتي لك بأسهل وأيسر الطرق، لكن في وقته المناسب لك.

هناك الكثير، لكن البساطة أغنى من التكلف، وعامنا الجديد عام استقبال وتحقيق. كن مستعداً وابدأ من هذه اللحظة، فالوقت لا ينتظر، بل يمر ويرحل سريعاً، فالمستقبل نعيشه حاضراً ونذكره ماضياً في يوم ما.