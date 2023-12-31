Monday, 01 January 2024 04:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العام الجديد..

12/31/2023 7:24:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سألتني صديقة لي عما سأكتبه عن العام الجديد، فقلت سأكتب لكن ما أود كتابته سيكون من القلب إلى القلب، قد لا يعرف البعض أن الكلمات التي تخرج ونسطرها فوق هذه السطور، هي حياة وتجارب ودروس تعلمناها وما زلنا نتعلم، لكن اليوم لن أكتب مزيداً من تلك التجارب والمواقف لأني موقنة أننا وصلنا لمرحلة جيدة من الوعي والعيش على أرض الواقع التي تحتاج منا أكثر من مجرد كلمات.

جميل أن نخطط ونكتب أهدافنا، ونحدد بالفعل اتجاهاتنا، ونكون مستعدين لكل ما نرغب بصناعته في عالمنا وواقعنا، لكن الأهم من ذلك أن تمتلك تلك الحنكة الحقيقية التي ستجعل رحلتك للقادم أجمل وأسهل. أولاً، تقبلك ومرونتك للتغير، ومرونتك تجاه تغير الأحداث حولك، والأهم تغير الأشخاص ومشاعرهم وأنفسهم، لأن هذا تأثيره أكبر، ربما تكلمنا كثيراً عن ذكائنا العاطفي وطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومشاعر الآخرين حولنا، لكن ما زلنا نواجه صعوبة في تقبل هذه التغيرات خلال رحلتنا.

ثانياً، واقعيتك، فالبعض يتيه بين مفهوم تخيل ما ترغب أن تعيش به على أن يعيش في الخيال، خيالنا نعمة كبيرة في تحقيق واقعنا ومستقبلنا، وكل ما نعيش به اليوم بكل تفاصيله كان في يوم ما فكرة وخيالاً جامحاً في عقل ما، لذلك كن واقعياً واجمح بخيالك فليس هناك مستحيل، لكن كن واضحاً بأن هذا الخيال هو لصناعة الواقع الذي تريد أن تعيش.

وثالثاً، وهو الأهم في هذه الخطة لاستقبال العام الجديد، لا تتعلق فتعلق، فكل ما ترغب به متاح وموجود لك، انوِ وأحسن العمل والسعي، وكن على يقين إن كان به خير لك، سيأتي لك بأسهل وأيسر الطرق، لكن في وقته المناسب لك.

هناك الكثير، لكن البساطة أغنى من التكلف، وعامنا الجديد عام استقبال وتحقيق. كن مستعداً وابدأ من هذه اللحظة، فالوقت لا ينتظر، بل يمر ويرحل سريعاً، فالمستقبل نعيشه حاضراً ونذكره ماضياً في يوم ما.

MENAFN31122023000110011019ID1107672927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث