محمد بن هجرس.. أول خليجي يبني مسجداً في «بمبي»

في مدينة بومباي (مومباي)، أو ((بمبي)) كما ينطقه أهل الخليج، والتي تعد رئة الهند الاقتصادية والتجارية ونافذتها على العالم الخارجي، يوجد العديد من المساجد والجوامع التي تخدم مسلمي المدينة والقادمين إليها من أنحاء البلاد، حيث يشكل المسلمون ما نسبته 14.2 % (نحو 176 مليون نسمة) من مجموع سكان الهند البالغ تعدادهم 1.43 مليار نسمة (وفق إحصائيات عام 2021).

ويعد مسجد حاجي علي من أهم مساجد ((بمبي)) وأكثرها روعة لجهة تصميمها المعماري الفريد، وهو مسجد تم بناؤه في عام 1431 م من قبل التاجر المسلم ((حاجي بير علي شاه بخاري)).

غير أن ((بمبي)) تحتضن أيضاً مساجد أخرى كثيرة، ولا سيما في أحياء العرب القديمة، الواقعة حول شارع ((محمد علي رود)) وشارع ((إبراهيم رحمت الله رود)) وشارع ((ناجديفي ستريت)) وشارع ((عبد الرحمن ستريت)).

في هذه الشوارع وتفرعاتها، أقام وعمل التجار والطواويش والبحارة الخليجيون من نجد والحجاز والأحساء والكويت والبحرين وقطر ودبي والشارقة وأبوظبي في حقبة ما قبل ظهور النفط في بلدانهم، حينما كانت ((بمبي)) تسمى ((مانشسر الهند)) و((درة التاج البريطاني))، بسبب موقعها الاستراتيجي وتقدمها في مختلف المجالات التجارية والصناعية والزراعية والترفيهية والعلاجية، ناهيك عن ارتباطها مع الموانئ العالمية بخطوط بحرية منتظمة وارتباطها ببقية مدن الهند من خلال شبكة من الخطوط الحديدية أقامها الإنجليز في عام 1850، فكانت ((بمبي)) تحديداً وجهتهم الحصرية لتسويق محاصيل اللؤلؤ واستيراد مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية وتعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية ومسك الدفاتر.

لقد أسس هؤلاء مجتمعاتهم الخاصة داخل ((بمبي)) شاملة الديوانيات والمكاتب التجارية والمقاهي والمطاعم الشعبية ودور الضيافة، لكنهم في الوقت نفسه اندمجوا في المجتمع الهندي واستفادوا كثيراً من هذا الاندماج لجهة التعرف على مظاهر التمدن والتحضر والتثقيف الذاتي بما يدور في العالم من صراعات وأفكار حداثية، كما أنهم وثقوا علاقاتهم بالطبقة المخملية الهندية ورجالات الإدارة البريطانية، وعاشوا حياة هانئة وسعيدة في ظل أجواء التسامح والتآلف التي تميزت بها ((بمبي)) وسائر المدن الهندية في حقبة ما قبل الاستقلال والتقسيم.

وغني عن القول إن اندماجهم هذا واختلاطهم بالهنود انعكس على الكثير من مظاهر حياتهم الخاصة، ناهيك عن انتقال تأثيراتها السوسيولوجية والثقافية إلى المجتمعات الخليجية في صورة الملبس والأثاث والطعام والغناء واللهجات المحكية وغيرها.

أراد الرعيل الأول الخليجي من الذين أقاموا إقامة دائمة في ((بمبي)) لعقود طويلة أن يردوا بعض جمائل الهند عليهم، فخصصوا جزءاً من ثرواتهم للإنفاق على بناء المساجد ودور الأيتام والمدارس وبيوت الضيافة لعابري السبيل ومتضرري الفيضانات. وكان في مقدمة هؤلاء تاجر اللؤلؤ الحجازي المعروف وعميد الجالية العربية في الهند الحاج محمد علي زينل (1889 - 1969) ونظيره الكويتي الشيخ جاسم محمد الإبراهيم (1869 - 1956).

غير أن هناك من تذكره صفحات التاريخ كأول مواطن خليجي يبني على نفقته الخاصة مسجداً في أحياء العرب في ((بمبي)) لخدمة مسلميها والجالية العربية عموماً، وهو تاجر اللؤلؤ البحريني المرحوم محمد بن أحمد بن هجرس الذي سيكون محور حديثنا، مستندين في توثيق سيرته العطرة وأعماله الخيرية إلى العديد من المصادر والوثائق، ومنها ما ورد عنه في كتاب صدر حديثاً في المنامة من 319 صفحة من القطع الكبير تحت عنوان ((النخبة التجارية البحرينية في الهند من نهاية القرن 19 حتى منتصف القرن 20)).

ولد محمد بن أحمد بن هجرس في فريج الزياينة من مدينة المحرق في 1847، وامتهن العمل التجاري في البحرين لبعض الوقت قبل أن يهاجر إلى جنوب العراق ويستقر بالبصرة ويعمل فيها لدى عميد أسرة آل الإبراهيم الكويتية النجدية الأصل، الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم.

كان جاسم الإبراهيم تاجراً ثرياً بلغت شهرته الآفاق من جراء مشاريعه الخيرية وأعماله الإنسانية وبسبب عمله في تجارة اللؤلؤ في الهند التي سافر إليها في مطلع القرن 19 للالتحاق بوالده وعمه اللذين كانا يمارسان هناك شتى صنوف التجارة، ولا سيما تجارة اللؤلؤ، ولعل أبرز دلائل مكانته هو أن ثروته قدرت في عام 1910 بحوالي عشرة ملايين روبية، ناهيك عن قيام الهنود بإطلاق اسمه على إحدى محطات القطار المجاورة لقصرة (محطة منزل جاسم)، ودخوله التاريخ كأول خليجي يزور فرنسا في مطلع القرن العشرين.

وخلال عمل بن هجرس مع الإبراهيم في البصرة، حيث كان الأخير يملك مساحات شاسعة من بساتين النخيل والعقارات، تعلم صاحبنا أصول بيع وشراء اللؤلؤ وسمع الكثير من القصص والحكايات عن مغامرات آل الإبراهيم التجارية في ((بمبي))، الأمر الذي شجعه على الذهاب إلى الهند لبدء مغامرة تجارية هناك، لعلها ترفع من مكانته بين قومه وتحقق له ثروة معتبرة.

وهكذا شد الرحال من البصرة، عائداً إلى البحرين لتدبير بعض الأمور والاستعداد للسفر إلى الهند. ولم تمض فترة طويلة وإلا صاحبنا يستقل أحد المراكب الشراعية المتجهة صوب ((بمبي)) في رحلة استغرقت أياماً عدة وتوقفت خلالها السفينة في أكثر من ميناء.

في ((بمبي))، التي لم يكن قد رآها من قبل، تمكن بن هجرس، بما يملكه من مال قليل، من افتتاح محل تجاري في حي العرب بشارع ((محمد علي رود))، وراح يعمل ليل نهار ويوثق علاقاته مع أبناء الخليج ممن سبقوه إلى هناك ويستفيد من تجاربهم ويستمع إلى نصائحهم ويتعلم أصول التجارة الحديثة ومصطلحاتها.

وشيئاً وشيئاً نجح الرجل في التحول من تاجر بسيط في رأسماله وعلمه وتجاربه إلى أحد وجهاء البحرين وسط مجتمع الجالية الخليجية في ((بمبي)). وبسبب أمانته وصدقه واتصافه بمكارم الأخلاق أفاض الله بنعمه عليه حتى صار واحداً من كبار الملاك العرب بالمدينة، وهو ما أكسبه نفوذاً اجتماعياً فوق مكانته التجارية.

كان بن هجرس رجلاً متديناً وقارئاً للقرآن الكريم، ككل مواطنيه ممن تشربوا مبادئ الدين وأحكامه وحفظوا القرآن الكريم وتعلموا القراءة والكتابة في الكتاتيب التقليدية في المحرق، فقرر أن يبني مسجداً في حي العرب (لا يزال قائماً إلى اليوم في 14 Arab Lane) لخدمة المسلمين الهنود والعرب، من منطلق شكر الله على نعمه وطلب الأجر. ولم يكتف الرجل بذلك فحسب، وإنما خصص مجموعة من الدكاكين العائدة ملكيتها له بالإضافة إلى أرض كبيرة كوقف على المسجد. وقام كذلك ببناء مجلس كبير كان يستضيف فيه ضيوفه وأصدقاءه من التجار العرب والهنود وبعض الشخصيات العربية المنفية أو المسافرة عبر الموانئ الهندية.

أما صدقاته للفقراء والمساكين من مسلمي ((بمبي)) فقد كانت كثيرة ومستمرة طوال العام، ولا سيما في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

واقتدى بن هجرس بما كان يفعله بعض وجهاء العرب في ((بمبي)) لجهة طباعة بعض المؤلفات العربية على نفقته الخاصة وشحنها إلى الخليج خدمة لطلبة العلم. حيث كانت منطقة الخليج حتى العشرية الثالثة من القرن العشرين تفتقر إلى مطابع تطبع وتنشر ما يحتاجه أهلها، فكان الحل في إرسال المادة المراد طباعتها إلى مطابع إسلامية حجرية في الهند، ودليلنا هو أن أوائل الكتب والخرائط والتقاويم الخليجية خرجت من هذه المطابع، ومنها المؤلف الأهم والأول عن مغاصات اللؤلؤ (((خريطة الخليج لمغاصات اللؤلؤ بين السواحل العربية والفارسية)) للشيخ مانع بن راشد آل مكتوم)، وأول كتاب عن أوزان اللآلئ وأصنافه (((اللآلئ)) لمحمد عطاء الله القاضي)، وأول كتاب خليجي عن مناسك الحج والعمرة (الغرر النصائح، الجالبة لكل قلب عن السبيل جانح) وأول كتابين مطبوعين في عهد الدولة السعودية الثالثة (((عقد الجواهر)) و((تحفة الناسك))).

وهكذا أنفق الرجل من حر ماله على طباعة مجموعة من الكتب العلمية والأدبية في الشعر والفقه والعقيدة من خلال المطابع الإسلامية في الهند في الفترة ما بين عامي 1887 و 1913 وأتاحها مجاناً لطلبة العلم وهواة القراءة داخل الهند وخارجها. ولعل من أهم هذه الكتب كتاب ((نظم العمروسي)) الموسوم بـ ((أوضح المسالك على مذهب الإمام مالك)).

عاش بن هجرس، كغيره من تجار الخليج، في ((بمبي)) طويلاً، وخلال الفترة التي قضاها هناك تزوج وأسس أسرة ورزق بالبنين والبنات، وربطته علاقة صداقة وعمل وثيقة مع التاجر والوجيه النجدي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله الفوزان، ثاني وكلاء الملك عبد العزيز آل سعود في الهند من بعد الشيخ إبراهيم بن عبدالله الفضل.

وقد ترسخت علاقتهما أكثر بعد عملية مصاهرة تمت بين الرجلين. فالشيخ الفوزان كان قد تزوج من ابنة عمه لطيفة بنت عبد اللطيف بن عبدالله الفوزان إبان إقامته في الكويت أي قبل انتقاله إلى مدينة كلكتا في عام 1886 للإتجار باللؤلؤ وتوريد التمور للأسواق الهندية وتصدير المواد الغذائية والأخشاب والأقمشة منها إلى نجد والكويت وعدن وبربرة.

وبسبب بروز ((بمبي)) كميناء تجاري أكثر أهمية وأقرب إلى موانئ الخليج العربية، نقل الفوزان تجارته إليها متخذاً من ((شارع ناجديفي ستريت)) بحي العرب مقراً لمكاتبه ومعاملاته، وهناك تعرف على محمد بن هجرس وأسرته فطلب من الأخير الاقتران بابنته الكبرى ((هيا)) التي أنجبت للشيخ الفوزان يوسف وعلي وعبد الوهاب ورقية وعائشة ومضاوي وأمينة الذين نشأوا جميعاً في بمبي ودرسوا في مدارسها فأجادوا الهندية والإنجليزية والفارسية وتشربوا الثقافة والفلسفات الهندية.

هذا علماً بأن الابن الأكبر للفوزان من زوجته البحرينية هيا وهو ((يوسف بن عبدالله الفوزان))، تقلد مناصب دبلوماسية رفيعة في كل من البصرة وفلسطين قبل صدور مرسوم ملكي بتعيينه كأول سفير للسعودية لدى الهند بعد استقلال الأخيرة سنة 1947. وقبل وفاته عام 1977 كان يوسف الفوزان قد خدم كسفير للسعودية في كل من طهران ومدريد أيضاً.

وبن هجرس من ناحية أخرى يعتبر جداً (من ناحية الأم) لأبناء تجار كويتيين معروفين كانوا يقيمون في الهند، حيث تزوجت حفيدته رقية عبدالله الفوزان من رجل الأعمال الكويتي محمد المرزوق، وتزوجت عائشة عبدالله الفوزان من التاجر الكويتي صالح العلي الشايع، واقترنت مضاوي عبدالله الفوزان بالتاجر الكويتي سليمان الهارون. إلى ذلك، زوج بن هجرس ابنته الثانية ((حصة)) إلى مواطنه تاجر اللولؤ البحريني المعروف محمد بن علي بن إبراهيم الزياني المقيم في الهند، فأنجبت حصة للزياني أكبر عدد من الذرية ممن صاروا أبناء خالة للسفير السعودي يوسف الفوزان وأشقائه وشقيقاته.

في عام 1920م، وبعد رحلة طويلة في دروب التجارة وبذل وعطاء وأعمال جليلة في سبيل البر والإحسان، انتقل بن هجرس إلى جوار ربه في ((بمبي))، المدينة التي عشقها وشهدت أجمل سنوات عمره وأسس بها أسرته، بعيداً عن وطنه لكن وسط جمع من أصدقائه ومعارفه وأحبابه الكثر من أبناء الخليج بضفتيه ومسلمي الهند الذين شيعوه بعد الصلاة عليه في مسجده إلى المقبرة الإسلامية في ((بمبي)) حيث ووري الثرى، رحمه الله. وحيث دفن لاحقاً صهره الشيخ الفوزان الذي وافته المنية أيضاً في ((بمبي)) سنة 1960 عن عمر تجاوز المائة سنة.