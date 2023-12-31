Monday, 01 January 2024 04:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عام المنتخب

12/31/2023 7:24:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحل عنا عام وهلّ عام آخر، نريده بعيداً عن الأزمات، ومع عام جديد، نستذكر بعض الأحداث الكبرى والإنجازات التي حققتها رياضتنا، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات، في عامنا الذي يبدأ اليوم، متمنين أن يكون عام خير على رياضتنا، وأن نشهد تعدد الأنشطة والفعاليات والمناسبات في الدولة، لتعكس أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في حياتنا.

والمناسبات الرياضية التي أقيمت، تبين مدى الاهتمام المتزايد الذي توليه القيادة الرشيدة لدور الرياضة في تطوير وتناغم المجتمع، خاصة وهي تحظى بأهمية إعلامية واسعة، كونها الأكثر وصولاً إلى أفراد المجتمع عن طريق الإعلام.

وتمتاز دولتنا بأنها مرتبطة بالأحداث والفعاليات على مدار السنة بلا توقف، وأصبحت عاصمة رياضية بمعنى الكلمة، لتوفر كل الإمكانات البشرية والفنية والتقنية التي تساعد مهمة المنظمين في تقديم الأفكار الإبداعية، وخلق نوع من الابتكار.

ولم تعد ممارسة الرياضة لمجرد التسلية فقط، وإنما الهدف أكبر، فالعديد من الدول تحرص على المشاركة في أي حدث رياضي يقام بالدولة، وهذا الأمر بحد ذاته مكسب له أبعاده المتعددة، سواء في الجانب السياحي أو الاقتصادي أو الرياضي، ولهذا، نجد الاهتمام من أعلى المستويات، حيث يتواصل المسؤولون ويتابعون المناسبات التي تقام بالدولة أولاً بأول، ما يساعد على نجاحها.

نأمل أن يكون عامنا الجديد هو عام الإصلاح في كل شيء، أولاً بالنفوس قبل النصوص، فهذه الفعاليات تزيد من مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً، وعلى الرياضيين المضي في نهج تطوير رياضتنا من أجل الوطن.

صفحة جديدة تتطلب أن يكون للمنتخب الوطني لكرة القدم كلمته في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق بعد أيام في الدوحة، وأملنا في الكرة الإماراتية أن تبرز قوتها وشخصيتها، بعد نجاح التجارب الودية، وأصبح اللاعبون جاهزين، والمعنويات عالية، ومجلس إدارة الاتحاد مستعد تماماً.. والله من وراء القصد.

MENAFN31122023000110011019ID1107672925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث