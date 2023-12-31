عام المنتخب

رحل عنا عام وهلّ عام آخر، نريده بعيداً عن الأزمات، ومع عام جديد، نستذكر بعض الأحداث الكبرى والإنجازات التي حققتها رياضتنا، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات، في عامنا الذي يبدأ اليوم، متمنين أن يكون عام خير على رياضتنا، وأن نشهد تعدد الأنشطة والفعاليات والمناسبات في الدولة، لتعكس أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في حياتنا.

والمناسبات الرياضية التي أقيمت، تبين مدى الاهتمام المتزايد الذي توليه القيادة الرشيدة لدور الرياضة في تطوير وتناغم المجتمع، خاصة وهي تحظى بأهمية إعلامية واسعة، كونها الأكثر وصولاً إلى أفراد المجتمع عن طريق الإعلام.

وتمتاز دولتنا بأنها مرتبطة بالأحداث والفعاليات على مدار السنة بلا توقف، وأصبحت عاصمة رياضية بمعنى الكلمة، لتوفر كل الإمكانات البشرية والفنية والتقنية التي تساعد مهمة المنظمين في تقديم الأفكار الإبداعية، وخلق نوع من الابتكار.

ولم تعد ممارسة الرياضة لمجرد التسلية فقط، وإنما الهدف أكبر، فالعديد من الدول تحرص على المشاركة في أي حدث رياضي يقام بالدولة، وهذا الأمر بحد ذاته مكسب له أبعاده المتعددة، سواء في الجانب السياحي أو الاقتصادي أو الرياضي، ولهذا، نجد الاهتمام من أعلى المستويات، حيث يتواصل المسؤولون ويتابعون المناسبات التي تقام بالدولة أولاً بأول، ما يساعد على نجاحها.

نأمل أن يكون عامنا الجديد هو عام الإصلاح في كل شيء، أولاً بالنفوس قبل النصوص، فهذه الفعاليات تزيد من مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً، وعلى الرياضيين المضي في نهج تطوير رياضتنا من أجل الوطن.

صفحة جديدة تتطلب أن يكون للمنتخب الوطني لكرة القدم كلمته في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق بعد أيام في الدوحة، وأملنا في الكرة الإماراتية أن تبرز قوتها وشخصيتها، بعد نجاح التجارب الودية، وأصبح اللاعبون جاهزين، والمعنويات عالية، ومجلس إدارة الاتحاد مستعد تماماً.. والله من وراء القصد.