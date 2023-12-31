أهم 5 اتجاهات تكنولوجية متوقعة لعام 2024 وما بعده

شهد العام المنصرم استعراضاً غير مسبوق لمستوى كفاءة التكنولوجيا ومرونتها، بدءاً من دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية اليومية، ووصولاً إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني، كما اتسم العام 2023 بتنامي استخدام العديد من المصطلحات الجديدة، على غرار الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، والبيانات، والسحابة المتعددة، بسلاسة وكثرة في أحاديثنا اليومية الاعتيادية، الأمر الذي يمهد الطريق لعام جديد أكثر ديناميكية.

وقال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة ((دِل تكنولوجيز)) في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: ((إن هناك 5 اتجاهات تكنولوجية يتوقع لها أن تلعب دوراً مهماً في تحسين الطريقة، التي تعمل بها المؤسسات وتحدد أسلوب تعاونها مع مختلف الأطراف المعنية، وتمكنها من تقديم قيمة لعملائها)).

1. الذكاء الاصطناعي التوليدي سينتقل من مجرد مفهوم نظري إلى واقع ملموس: فقد أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أفكاراً مبتكرة لإعادة تشكيل العالم من حولنا، وعلى الرغم من ذلك فقد كان التنفيذ العملي لمبادرات واسعة النطاق تستند إلى هذه التكنولوجيا، محدوداً نوعاً ما.

ومع انتقالنا إلى عام 2024 فإننا نتوقع أن تصبح الموجة الأولى من المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ناضجة بما يكفي للإطلاق، مما يميط اللثام عن جوانب مهمة من هذه التكنولوجيا، التي لم يتم استغلالها بالكامل في مراحلها المبكرة.

واستشرافاً للمستقبل، فإننا نتوقع أن يصبح الحصول على نتائج مهمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي أمراً أكثر سهولة ويسراً، كما سنشهد مزيداً المؤسسات والقطاعات تتسابق لتبني هذه التكنولوجيا، وسوف ينتقل صناع القرار من مرحلة التجريب واسع النطاق إلى استراتيجية مركزة، تتضمن إطلاق مشاريع مختارة تستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنطوي على إمكانات تحويلية حقيقية.

وتشير تقديرات شركة ماكينزي إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف ما بين 2.6 إلى 4.4 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي سنوياً.

وستلعب الحوسبة الكمومية أيضاً دوراً محورياً في تلبية متطلبات الحوسبة القوية، التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد على الدخول في حقبة جديدة، يتم فيها توزيع مهام الذكاء الاصطناعي، عبر مجموعة متنوعة من بنيات الحوسبة، بما في ذلك وحدات المعالجة الكمومية.

مخاطر سيبرانية

2. نهج الثقة المعدومة سيزداد أهمية: مع زيادة إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وانتقال عملية معالجة البيانات إلى الأطراف فإن مستويات التهديد والمخاطر السيبرانية ستزداد بدورها، وهذا ما سيجعل الشركات على اختلاف أحجامها تعتمد على بنية تستند إلى نهج الثقة المعدومة، وسوف يتطور هذا النهج في عام 2024 من مجرد كلمة يتردد صداها هنا وهناك، إلى تقنية لا غنى عنها ذات معايير حقيقية، وسيكون على المؤسسات تضمين نهج الثقة المعدومة في ثقافة أعمالها، وبذل جهود كبيرة لدعم وتعزيز المرونة السيبرانية لعملياتها.

وسنشهد حالة من نضج نهج الثقة المعدومة في جميع أنحاء المنطقة، بما يتيح لهذا النهج امتلاك معايير وشهادات محددة، ليصبح في نهاية المطاف المعيار الافتراضي الرئيسي بالنسبة للمؤسسات.

3 الحوسبة الطرفية ستكون عامل قوة استراتيجياً للأعمال: ستواصل الحوسبة الطرفية نموها المتسارع، ولن تظل مجرد عامل ثانوي كما هو الحال الآن، بل ستصبح قوة استراتيجية للأعمال، حيث ستتيح معالجة البيانات بشكل أسرع، وستسهم بتقليل زمن الاستجابة وتعزيز الكفاءة، وبالتزامن مع قيام الشركات باستخلاص القيمة من بياناتها، وإطلاق فرص تحويلية جديدة ستلعب الحوسبة الطرفية دوراً كبيراً في تطوير حالات استخدام وبناء قدرات جديدة عبر العديد من القطاعات، فعلى سبيل المثال سيكون النمو غير المسبوق في الحوسبة الطرفية بمثابة مقدمة مبكرة لشبكة الجيل السادس، ومن المتوقع أن يدعم هذا التآزر بين الحوسبة الطرفية وشبكات الجيل السادس، الذي سيصبح الوضع السائد بحلول عام 2030، المتطلبات العالية للتقنيات المستقبلية.

4 أجهزة الكمبيوتر ستصبح أكثر بدهية: سيستمر جهاز الكمبيوتر الشخصي في التطور ليصبح أكثر قوة، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إطلاق العديد من الميزات الجديدة، مثل المطالبات غير النصية لإتاحة تجربة ثنائية الاتجاه بين البشر وجهاز الكمبيوتر، كما ستوفر أجهزة الكمبيوتر الجديدة تجربة جذابة وتعاونية، حيث ستسمح للمستخدمين بالمشاركة في الإبداع بالصوت والإيماءات والأوامر المرئية، بما يجعل منها أجهزة مساعدة رقمية حقيقية، وسيتم تزويد أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تقنية التعرف المتقدم على الصوت، ومعالجة اللغة الطبيعية، والأتمتة الذكية لتفسير الحالة المزاجية، وتعبيرات الوجه ونبرة الصوت، أو حتى تغيير طريقة الكتابة لتقديم تجربة أكثر تميزاً وثراء.

5 الابتكارات المستقبلية ستكون هادفة ومستدامة: سيكون التقدم التكنولوجي الجديد مدفوعاً بشكل أوضح بتحقيق غايات محددة، وستولي الابتكارات المستقبلية أولوية رئيسية للاستدامة، واهتمام بالأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، الذي ستتركه.

وستقوم المؤسسات بفحص جوانب عملياتها التجارية بعناية بالغة، بما في ذلك عمليات البحث والتطوير، وتصميم المنتج، ودورة حياة المنتج بأكملها، لتقليل الانبعاثات والنفايات وخفض البصمة الكربونية بالتوازي مع تحسين الكفاءة التشغيلية، ونحن نرى هذا الأمر يحدث الآن في الممارسة العملية للعديد من الشركات في جميع أنحاء منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ولا شك في أن ابتكارات الغد ستجمع بسلاسة بين التكنولوجيا المتطورة والحلول المستدامة، التي تستند إلى غرض محدد، وسيؤدي هذا إلى إعادة تحديد الطريقة، التي نعيش ونعمل وفقاً لها، ونتفاعل من خلالها مع بعضنا البعض.

وأعرب محمد أمين عن الثقة بأن عام 2024 سيشهد فرصاً غير مسبوقة، أساسها التميز التكنولوجي والنمو، وبينما نقوم بتبني هذه التحولات الرقمية فإن لدينا فرصة مهمة للتأثير على تطوير وتعزيز أعمال مستدامة عصرية، وعلينا ألا نكتفي بالتكيف مع الوضع الجديد القادم بقوة، بل أن نسهم في تشكيله وصياغته، وتحديد وتيرته، لنصنع مستقبلاً رقمياً، نقوم فيه بدعم بعضنا البعض لتحقيق النجاح.