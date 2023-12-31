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مستوطنو الشمال يشكون «العيش في منفى بلا أفق»

12/31/2023 7:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرح لاجئون إسرائيليون من المستوطنات الشمالية القريبة من حدود لبنان أنهم يعيشون في ((منفى)) ولا تلوح لهم أي حلول في الأفق، بحسب قولهم.

ونقلت إذاعة ((ريشت بيت)) الإسرائيلية أمس، عن لاجئين من هذه المستوطنات، أن ((اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات إلى الإقامة في فنادق أو نُزل بأنهم يعيشون يوماً بيوم وهي صعبة وقاسية عليهم)).

وأوضح اللاجئون من مستوطنة ((كفار غلعادي)) الواقعة في منطقة الجليل الأعلى بالشمال، أنهم يعيشون في منفى فُرض عليهم، وأنه تم إبلاغهم بأنهم سيستمروا في هذا المنفى لشهرين مقبلين، وتحديداً حتى نهاية فبراير المقبل، مضيفين أنه ((لا تلوح أي حلول في الأفق، أو أن الحلول أمامهم غير مرئية))، بحسب قولهم.

ويشار إلى أنه وفور اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، أجلت الحكومة الإسرائيلية مئات الآلاف من المستوطنين من مناطق غلاف غزة والشمال المحاذي للجنوب اللبناني، إلى فنادق ونُزل أغلبها في إيلات على البحر الأحمر.

في سياق متصل، أفاد الجنرال السابق في هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف ((أن مليوناً ونصف المليون لاجئ سيعودون إلى أماكنهم، في الوقت الذي سيناقش مستقبل اليوم التالي للحرب على غزة))، بحسب قوله.

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