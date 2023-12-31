كيم يأمر جيشه بالاستعداد لـ«الحرب»

أطلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تهديدات جديدة بشن ضربات نووية على سيئول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ((حرب))، يمكن أن ((تُشن في أي وقت)) في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس.

وهاجم كيم الولايات المتحدة، خلال خطاب طويل، في ختام اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي يتولى السلطة في بيونغ يانغ، استمر خمسة أيام، وهو حدث في نهاية العام يتم خلاله تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلاد.

وقال كيم جونغ أون في خطابه: إن واشنطن ((لا تزال تشكل أنواعاً مختلفة من التهديد العسكري لبلدنا))، وأمر الجيش الشعبي الكوري بمراقبة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية عن كثب، والحفاظ ((على قدرة ساحقة للرد على الحرب))، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أنه ((أمر واقع أن تندلع حرب في أي وقت في شبه الجزيرة الكورية، بسبب تحركات الأعداء المتهورة الهادفة إلى غزونا)).

وتابع قائلاً: ((إذا تأملنا التحركات العسكرية الصدامية من قوات العدو فكلمة ((حرب)) أصبحت حقيقة واقعة، وليست مجرد مفهوم نظري)).

وقال كيم: ((يجب أن نستجيب بسرعة لأزمة نووية محتملة، وأن نواصل تسريع الاستعدادات لجعل كامل أراضي كوريا الجنوبية مسالمة، من خلال تعبئة كل الوسائل والقوات المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ)).

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن الحزب الحاكم تعهد بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للتجسس، وصنع طائرات عسكرية مسيرة، وتعزيز ترسانتها النووية في عام 2024، حيث يعتبر كيم أن سياسة الولايات المتحدة تجعل من الصعب تجنب الحرب.

وأعلن الحزب الحاكم كذلك ((عن بناء طائرات مسيرة))، وتطوير القدرات في مجال الحرب الإلكترونية.

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