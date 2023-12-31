نتانياهو يؤكد البقاء في غزة وسموتريش يريد عودة الاستيطان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيحكم غزة، وإن القطاع سيكون منزوع السلاح.

ونقلت صحيفة ((يسرائيل هيوم)) الإسرائيلية عن نتانياهو أن الموعد المحدد لمناقشة ((اليوم التالي)) للحرب على غزة يأتي عندما ينزع السلاح من القطاع، ولن تكون هناك قوة إلا إسرائيل، لكونها القادرة على القيام بذلك.

وشدد على أنه حينما تكون إسرائيل وحدها القادرة على ذلك، ويتم نزع سلاح الفلسطينيين من القطاع، سيتم طرح مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة.

في السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين، الذين يمكنهم ((تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة))، حسب تعبيره.

ويبدو أن تصريحات سموتريتش، الذي استبعد من حكومة الحرب والمناقشات المتعلقة بمستقبل الوضع في غزة، تؤكد المخاوف المنتشرة في معظم أنحاء العالم العربي من أن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في تكرار لنكبة 1948.

تشجيع الهجرة

وقال سموتريتش لراديو الجيش: ((ما يتعين فعله في قطاع غزة هو تشجيع الهجرة... إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة، وليس مليوني عربي، فإن المناقشة المتعلقة باليوم التالي ستكون مختلفة تماماً)).

وأضاف أنه إذا ترك سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين ((نشأوا على طموح تدمير دولة إسرائيل)) أراضيهم، فسيُنظر إلى غزة بشكل مختلف في إسرائيل. وتابع: ((سيقول معظم أفراد المجتمع الإسرائيلي (لما لا، إنه مكان جميل)، دعونا نحول الصحراء إلى أودية مزدهرة، وهذا لا يأتي على حساب أحد)).

وقال سموتريتش: إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح فسيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين، ((وسنعيش في قطاع غزة)). وأضاف: ((لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص هناك. إذا كان هناك ما بين 100 ألف و200 ألف عربي يعيشون في غزة فإن الحديث عن اليوم التالي سيكون مختلفاً تماماً)).

وتابع: ((إنهم يريدون المغادرة، إنهم يعيشون في معزل (غيتو) ويعانون منذ 75 عاماً)). وأضاف: إنه يتعين تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة لترك وضع مختلف على الأرض في نهاية الحرب، حسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

عودة الاستيطان

وبسؤاله على نحو متكرر عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل يتعين أن تعيد بناء المستوطنات داخل قطاع غزة، قال الوزير: إن إسرائيل يتعين أن تسيطر على المنطقة. وأضاف: ((لا أعتقد أن هناك أي شخص في إسرائيل لا يريد رؤية مستوطنات يهودية في كل مكان)).

وأدلى سموتريتش، الذي يحظى حزبه (الصهيونية الدينية) المنتمي لليمين الأشد تطرفاً بدعم مجتمع المستوطنين الإسرائيليين، بتصريحات مماثلة في الماضي، ليدخل في خلاف مع الولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل.

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