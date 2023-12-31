حرب غزة تدخل العام الجديد بلا «ضوء في نهاية النفق»

عام قاتم بالنسبة إلى الفلسطينيين انتهى أمس، فيما يبدأ العام الجديد في ظل غياب أي ضوء في نهاية النفق، أو إمكانية وضع حدّ قريباً للحرب المستعرة في قطاع غزة، والتي تعتبر الأكثر عنفاً في الأراضي الفلسطينية منذ نكبة 1948.

لم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم تتوقف المعارك البريّة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين في غزة، حيث لقي 21822 شخصاً على الأقل حتفهم، معظمهم نساء وأطفال، أما الجرحى فناهز عددهم 56451، وثمة آلاف تحت الأنقاض، في وقت أصبحت معظم مستشفيات غزة إما خارج الخدمة أو متضررة ومكتظة.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين وسط القطاع. وأفادت بأن العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مع الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

أوامر إخلاء

وحدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون بناءً على أوامر من القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.

ولقي 48 فلسطينياً حتفهم على الأقل في قصف ليلي على مدينة غزة، ولا يزال عديدون تحت الأنقاض. وقال شهود إن ضربة أخرى قتلت 20 شخصاً كانت تؤويهم جامعة الأقصى غرب مدينة غزة. كما لقي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق يوسف سلامة حتفه أمس، مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال سكان ومسعفون، إن الطائرات الإسرائيلية كثفت هجماتها على وسط القطاع أمس، في وقت تحتدم فيه المعارك الدائرة حول أنقاض بلدات ومخيمات لاجئين في الحرب.

واستهدفت ضربات جوية منطقتي المغازي والبريج في وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في منزل واحد ودفع المزيد من السكان للفرار إلى رفح على الحدود مع مصر بعيداً عن خطوط جبهة تشتبك فيها دبابات إسرائيلية مع مقاتلين فلسطينيين.

وأظهر تسجيل فيديو نشره الهلال الأحمر، أمس، الفوضى التي عمت بعد الضربات الجوية في وسط القطاع، كما أظهر مسعفين يعملون في الظلام ويحملون طفلاً مصاباً من بين حطام يتصاعد منه الدخان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في غزة، أمس، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري إلى 172 قتيلاً، حسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

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