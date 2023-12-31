نازحون يعانون.. لا إيواء ولا غذاء ولا دواء

في قطاع غزة ترجو العائلات الفلسطينية التي دُفع العديد منها للنزوح إلى أقصى جنوب القطاع مع اقتراب اتساع القتال أن تهدأ الحرب.

وقال محمود أبو شحمة من مخيم للنازحين في رفح عند الحدود مع مصر: ((كنا نأمل بأن يأتي العام 2024 في ظل ظروف أفضل، وبأن نحتفل برأس السنة في منازلنا مع عائلاتنا)). وأضاف أبو شحمة (33 عاماً) النازح من خان يونس بجنوب القطاع أيضاً: ((نأمل بأن تنتهي الحرب، ويكون بإمكاننا العودة إلى منازلنا، والعيش بسلام)).

وقالت سوزان خضر في رفح: ((لقد دمرت غزة وليس لدينا مكان نعيش فيه، ولكننا نريد فقط أن نتوقف عن سماع أصوات الطائرات والطائرات المسيرة، وأن يتوقف الأطفال عن الخوف، وأن نلتقي نحن وأحباؤنا، الذين بقوا على قيد الحياة مرة أخرى)).

خطر المجاعة

وقال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة ((الأونروا)): ((إن الحرب ونقص الإمدادات دفعا 40 في المئة من سكان القطاع لخطر المجاعة)).

وتمنع إسرائيل دخول أغلب إمدادات الغذاء والوقود والدواء منذ السابع من أكتوبر، وقالت أمس، إنها مستعدة للسماح بإيصال سفن من بعض الدول الغربية للمساعدات بشكل مباشر لسواحل القطاع، بعد عمليات تفتيش أمنية في قبرص، لكن الفلسطينيين يحذرون من أن تكون هذه وسيلة لتهجير فلسطينيين عبر البحر، في ظل مواقف مصر والأردن الرافضة قطعياً للتهجير إلى أراضيهما.

وقالت جيما كونيل، المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتي تعمل على الأرض في غزة: ((إن عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين نزحوا إلى رفح تعرضوا لهجمات وقصف، وكانوا يصلون في كثير من الأحيان بلا ممتلكات أو مكان للنوم فيه)).

وقالت أم محمد (45 عاماً) من النازحات عند الحدود: ((جئنا هنا من خان يونس على أساس رفح مكان آمن. ليس هناك مكان في رفح، لأنها مكتظة بالنازحين... إذا سيطروا على الحدود أين سيذهب الناس؟))، ووصفت ذلك بأنه سيكون ((كارثة)).

المرافق الطبية

وعلاوة على آلاف فقدوا حياتهم، هناك أكثر من 5300 جريح إصاباتهم خطيرة أو مرضى ينتظرون الإجلاء بشكل عاجل، ويقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتنظيم نقل المصابين للخارج، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال: إن السلطات الصحية هنا أيضاً تعمل مع المنظمة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، من أجل إعادة فتح المرافق، وفي بعض الحالات، يتم ذلك في ظل تعريض حياة الموظفين للخطر، حيث ما زالت العديد من المناطق تتعرض لنيران إسرائيلية مستمرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء: ((إن 13 مستشفى فقط من بين 36 مستشفى في قطاع غزة ما زالت قادرة على العمل، وإن كان ذلك في ظل قيود، وتوجد أربعة منها في الشمال، ويفتقر الكثير من المستشفيات إلى أدوية التخدير، ومسكنات الألم والمضادات الحيوية والغذاء والماء، وكذلك إلى المتخصصين المؤهلين)).

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