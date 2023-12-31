حرب السودان.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم

وصل الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً مع الجيش في السودان، أمس، إلى جيبوتي التي تقود جهوداً إقليمية ترمي إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين اللذين تجددت الاشتباكات بينهما أمس.

وجيبوتي هي المحطة الأخيرة ضمن جولة لدقلو في شرق أفريقيا كانت أولى زياراته الرسمية إلى الخارج منذ بدء الحرب الأخيرة في السودان في منتصف أبريل من العام المنقضي.

وتأتي جولته التي شملت أيضاً إثيوبيا وأوغندا في وقت تضاعف الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) جهودها لحمله وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، على التفاوض.

ولم يلتقِ القائدان العسكريان منذ اندلاع حرب أدّت إلى سقوط 12 ألف قتيل حتى الآن، وفق تقدير منظمة ((أكليد)). كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة. وأشار دقلو في منشور عبر منصة ((x)) إلى أنه عرض مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة رؤيته ((لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل شامل يضع حدّاً لمعاناة الشعب السوداني)).

وفي منشور آخر عبر ((x))، أوضح وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أنّ زيارة دقلو تأتي في إطار جهود بلاده الهادفة إلى وقف إطلاق النار في السودان.

اجتماع حاسم

وكان يوسف قال السبت عبر ((x)): ((خلال الأسبوع المقبل، ستمهّد جيبوتي التي ترأس منظمة إيغاد، لحوار في السودان وستستضيف اجتماعاً حاسماً))، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وكان من المقرر عقد اجتماع بين طرفي النزاع برعاية ((إيغاد)) الخميس في جيبوتي، إلا أنه ((أُرجئ إلى مطلع يناير لأسباب فنية))، على ما أفاد وزير الخارجية الجيبوتي الأربعاء.

وقال موقع ((المشهد السوداني)) إن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية ((إيغاد))، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى يناير.

وكان المتحدث الرسمي باسم ((الدعم السريع))، الفاتح قرشي، قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلناً التزام قواته بالمواعيد التي حددتها ((إيغاد))، كما أنه نفى ((كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان)).

وتضم ((إيغاد)) ثماني دول أعضاء هي كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان والصومال وأوغندا وإريتريا.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات المسلحة، أمس، بين الجيش السوداني وقوات ((الدعم السريع)) في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش وسط وشمال الخرطوم، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقل موقع ((المشهد السوداني)) عن شهود عيان قولهم، إن الجيش بدوره رد بواسطة الطائرات المسيّرة وقصف مواقع عدة لقوات الدعم المتمركزة في منطقة شرق النيل والمنشية والجريف.

أسفرت تلك العمليات عن تصاعد أعمدة الدخان من أحياء الصحافة ومحيط سلاح المدرعات ومحيط المدينة الرياضية وأرضي المعسكرات وحي مايو جنوبي الخرطوم.

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