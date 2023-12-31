سعود بن صقر يستقبل سفير النرويج

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سموه بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه عبر أولاف ميكلابست عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية، التي تربط بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز