شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج 400 منتسب لدورات التأهيل

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 400 منتسب من دورات التأهيل المهني رقم 41 والمستجدات رقم 61، ودورة إنتاج مدربي المشاة والأسلحة رقم (1) بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة وأهالي الخريجين وزوار المهرجان.

وهنأ اللواء خليفة محمد الخييلي، الخريجين بانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والشرف في خدمة الوطن، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفقاً لأفضل المعايير العالمية. كما تم تكريم أوائل الدورة، وهم الشرطي أول فاطمة محمد الكبيسي الأولى في المجموع العام، المساعد أول يوسف سالم الكعبي، الثاني، والشرطي أول سلطان خميس الكعبي، الثالث من دورة إعداد مدربي المشاة والأسلحة، عطفاً على تكريم المتفوقين من دورة التأهيل المهني 41 وهم الشرطي أول فيصل علي المرزوقي، الأول في المجموع العام، والشرطي أول راكان عبد الله المطيري، الثاني، والشرطي أول طحنون محمد اللوغاني، الثالث، ثم تكريم المتفوقات من دورة الإعداد الأساسي للمستجدات 61، وهن الأول في المجموع العام، الشرطي أول حمدة خالد الكعبي، والثاني الشرطي أول منال عبدالله الزيودي، والثالث الشرطي أول مهرة ناصر السويدي.

وأشاد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، بدعم القيادة الشرطية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التدريب العسكري لمنتسبيها باعتباره الأساس في تنمية قدراتهم.

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