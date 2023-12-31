«شتانا في حتا» منصة لتنمية مهارات الطلبة

استقبلت منطقة حتا، رحلة مدرسية نفذتها مدرسة أم سقيم- الحلقة الثانية للطالبات وذلك بالتعاون مع فريق ((عون)) للهلال الأحمر الطلابي، تضمنت مجموعة من الفقرات المتنوعة عبر برنامج ثقافي وترفيهي لتنمية المهارات.

وتعتبر هذه الرحلة جزءاً من استجابة المؤسسات التعليمية لحملة ((شتانا في حتا))، التي تعزز مكانة دبي وجهة جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، وشملت الرحلة عدداً من الأنشطة اللاصفية إلى الوجهات في حتا، مثل مهرجان العسل، وسد حتا، وليالي حتا الثقافية، بالإضافة إلى ذلك تم توزيع ملابس شتوية على المزارعين من فئة العمال كونها خدمة مجتمعية.

تعزيز السياحة

وأعربت مريم السويدي، مديرة المدرسة، عن التزامها بتعزيز السياحة الداخلية في الدولة، وتنويع الأنشطة اللاصفية للطالبات، وذلك من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطالبات وفئة العمال، كما أشارت إلى أهمية تعريف الطالبات بقيمة قطاع إنتاج عسل النحل في الإمارات من خلال مهرجان حتا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي في مدينة حتا، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز معرفة الطالبات بالصناعات المحلية، واكتسابهن مهارات جديدة.

وتضمنت الرحلة التي شارك فيها فريق الهلال الطلابي ومشرفات الحافلات زيارة ليالي حتا الثقافية، حيث نفذت الطالبات مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية ذات الجودة على المسرح، بالإضافة إلى حضور ورش عمل لصناعة البراقع، وتعلم خياطة الملابس الإماراتية التقليدية للأمهات، ولقد لاقت ترحيباً وتفاعلاً من جانب الحضور.

وأشارت السويدي إلى أن المدرسة وضعت خطة متكاملة لتنظيم عدد من الرحلات المدرسية السياحية تحت شعار ((أجمل شتاء في العالم)) إلى أفضل الوجهات السياحية في الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي المدن التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتشارك في هذه الرحلات طالبات الهلال الطلابي والمشرفات والعاملات وأعضاء مجلس أولياء الأمور، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويعكس هذا التزام الفريق بتأهيل العمال وسعادة الفئات الإنسانية، وتنفيذ برامج اجتماعية متنوعة.

وعي بيئي

من جهتها صرحت عايشة سعيد الشحي، رئيس وحدة شؤون الطلبة ومسؤولة الأنشطة الطلابية، بأهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات والزيارات التعليمية، التي تعزز الوعي البيئي، وأن هذه الرحلة ركزت على ثمانية أهداف رئيسية، تشمل تثقيف الطلبة وتوعيتهم بمفهوم الانتماء للوطن والتعريف بماضيه وحاضره وتعزيز مكانته، وتؤمن كافة المؤسسات بأن الجهود المشتركة لأبناء الإمارات هي السبيل لرفعة الوطن، وأن المشاريع والمبادرات، التي تطلقها القيادة الرشيدة تهدف دائماً لخدمة الوطن والمواطنين.

وترتكز استراتيجية المؤسسات التعليمية على محورين رئيسيين، الأول هو تعزيز الجانب المعرفي للطلاب حول هذه المواقع والمعالم، والثاني هو دعم رؤية الوطن وقيادته في تنمية القطاعات المختلفة، وخاصة قطاع السياحة.

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