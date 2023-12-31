«قمة المليار متابع» تجمع 100 رئيس تنفيذي أكثر تأثيراً عالمياً

كشفت ((قمة المليار متابع)) عن أسماء نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي والاستثمار والمال والأعمال المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من القمة التي تنظمها ((أكاديمية الإعلام الجديد)) يومي 10 و11 يناير الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي.

وتستضيف القمة أكثر من 100 رئيس تنفيذي ورائد أعمال في قطاعات عدّة، ومن بينهم توم بيليو وإيلي حبيب ورضوان ساجان وفيشين لاخياني، ومجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في تطوير الإعلام الجديد، وقادة صناعات الاستثمار الرقمي.

وتشارك هذه الشخصيات المؤثرة، التي تحظى بمتابعة عشرات الملايين من المهتمين بهذه الصناعة، في جلسات حوارية وأحاديث تفاعلية وورش عمل، تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في تحفيز الابتكار والإبداع في واحدة من أكثر الصناعات تطوراً وتسارعاً في العالم.

توم بيليو

ومن أبرز ضيوف القمة توم بيليو، شريك مؤسس لشركة Quest Nutrition التي بلغت قيمتها مليار دولار بعد 5 سنوات على تأسيسها، وهو رائد أعمال ومؤثر بارز في مجال الصحة واللياقة البدنية، وصانع محتوى والرئيس التنفيذي لشركة Impact Theory. ودرس توم بيليو السينما والقانون والاقتصاد، ونجح في تطوير شركته، وحصل على اعتمادات عالمية وتقدير كبير، كما استخدم وسائط التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاته ونشر رسالته الإيجابية حتى تمكن من تكوين ثروة تزيد على 400 مليون دولار.

إيلي حبيب

إيلي حبيب مصنف ضمن قائمة ((30 تحت سن الـ30)) لسنة 2021 من قبل مجلة ((فوربس الشرق الأوسط))، وهو من أبرز الشخصيات الاقتصادية العربية، فهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ((تطبيق أنغامي))، منذ سنة 2012، وعضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي، ويملك حبيب خبرة في إدارة وبناء منصات شركات التكنولوجيا، والمواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية.

رضوان ساجان

يستعرض رائد الأعمال الهندي رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ((دانوب)) العقارية والتجارية مسيرته في تأسيس المجموعة التي أصبحت من كبرى المجموعات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، فبدأ مشواره المهني في دبي في سنة 1993 برأس مال قليل، وتمكّن من تحويل شركته الصغيرة إلى إمبراطورية تضم أكثر من 5000 موظف، محققة إيرادات تزيد على 5 مليارات درهم سنوياً.

فيشين لاخياني

يعد فيشين لاخياني من أبرز قادة الأعمال في العالم، وهو مؤلف ومتحدث تحفيزي، ومؤسِّس شركة MindValley، ونجح عبر مواهبه الفريدة وقدرته على الاستفادة الفعّالة من وسائط التواصل الاجتماعي في بناء إمبراطورية تعليمية.

وتستثمر شركته الرائدة في مجال النمو الشخصي، هذه المنصات الرقمية للتواصل مع جمهور عالمي، مسهِمةً في تحقيق إيرادات تقرب من 200 مليون دولار، وتبرز رحلة لاخياني فاعلية وسائط التواصل الاجتماعي في بناء علامة تجارية وتحقيق الإيرادات، فقد تجاوز حدود التسويق التقليدي؛ واستطاع بناء مجتمع متكامل عبر تقديم محتوى جذاب ومفيد.

أحمد أبو هشيمة

يعد أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال المصريين والعرب، ويتميز بإسهاماته الاجتماعية والاقتصادية، إذ أطلق أكثر من 35 مبادرة تنموية، وتضمنت مشروعاته قطاعات تجارية وصناعية استراتيجية، ويشارك في حملات ترويجية للاستثمار تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، إضافة إلى دوره رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري؛ وتأكيداً على تفرده في المجالات المختلفة، حصل أحمد أبو هشيمة على العديد من الجوائز والتكريمات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

خبراء عالميون

وينضم إلى المتحدثين والخبراء في القمة الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في ((كور 42))، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويتحدث في ((قمة المليار متابع)) أيضاً رياض الزامل، رجل الأعمال السعودي ورئيس مجموعة راز القابضة، وعضو في مجالس إدارة عدة هيئات تجارية وصناعية واستثمارية في السعودية، وفارس غندور، الشريك في ((ومضة كابيتال)) والرئيس التنفيذي لشركة ((تهون))، كما ترأس برنامج الزمالة الأول من نوعه في الشرق الأوسط لرواد الأعمال الصاعدين.

كما يشارك في ((قمة المليار متابع)) رائد الأعمال خالد زعاترة، مؤسس 360 فيوز، وهي شركة متخصصة في الواقع الافتراضي والتصوير الحي المباشر.

قادة الرقمي

وتستضيف القمة كذلك جيم لودرباك، وهو خبير في الوسائط الرقمية والفيديو والمحتوى والتكنولوجيا، والمؤسس لعدد من شركات الإعلام الكبرى.

كما يتحدث في القمة دينيس يو، الرئيس التنفيذي لـBlitzMetrics، الشركة المتخصصة في التسويق الرقمي، وأحد أبرز خبراء التسويق الرقمي، ومؤلف كتاب ((الدليل الشامل لإعلانات تيك توك: الوصول إلى مليار شخص في 10 دقائق)).

ويلتقي جمهور القمة ريان هاشمي، مؤسس Jubilee Media، وهي منصة لإنشاء محتوى فيديو يلهم ويوحد الناس، ووصل عدد مشتركيه إلى أكثر من 14 مليون مشترك و5 مليارات مشاهدة، والدكتور لال باتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ((هيلشو)) والذي يمتلك خبرة تمتد أكثر من 35 عاماً في مجالات التسويق الاستراتيجي، وغوربريت سينغ وهو الشريك المؤسس لشركة ((وان ديجيتال إنترتينمنت))، التي تعمل على استكشاف المواهب ولديها قاعدة من أكبر صنّاع المحتوى في آسيا، وبراندون باوم، وهو مؤسس ((استوديو بي)) وأحد أكبر صانعي محتوى بالمؤثرات البصرية VFX في المملكة المتحدة، بأكثر من 15 مليون شخص عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومحتواه على Youtube Shorts، من بين أكثر 10 فيديوهات تمت مشاهدتها على الإطلاق.

وتستضيف القمة أيضاً فيل رانتا، الرئيس التنفيذي لشركة Spree والمدير التنفيذي للعمليات السابق في We Are Verified، كما أدى دوراً رئيساً في ازدهار الشبكة متعددة القنوات (MCN)، ويوظف رانتا خبرته لبناء أعمال تجارية ناجحة وقابلة للتطوير، بما يسهم في تعزيز المشهد الرقمي.

وتأتي النسخة الثانية من ((قمة المليار متابع)) بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 190 متحدثاً في جلسات وورش عمل وخطابات ملهمة ومناظرات وجلسات جانبية.

توم بيليو..

ملهم صناع محتوى الصحة

إيلي حبيب..

ضمن قائمة ((30 تحت سن الـ30))

أحمد أبو هشيمة..

35 مبادرة تنموية

فيشين لاخياني..

موهبة فريدة

رضوان ساجان..

قصة ملهمة

جلسات حوارية وأحاديث تفاعلية وورش عمل تسلط الضوء على مستجدات الاستثمار في صناعة المحتوى

الشخصيات المشاركة تسهم في تحفيز الابتكار والإبداع في واحدة من أكثر الصناعات تطوراً وتسارعاً في العالم

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