شرطة دبي تطمئن على مواطن تعرّض للسرقة في إيطاليا

تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على رعاية أبناء الوطن وحماية مصالحهم داخل الدولة وخارجها، وتعتبر قصة المواطن أحمد الدولة، الذي تعرضت سيارته للسرقة في إيطاليا خلال رحلة سياحية برفقة أسرته، مثالاً على هذا الحرص من جانب شرطة دبي على متابعة الأحداث أو التحديات التي تواجه الإماراتيين أينما كانوا.

وفي التفاصيل، قال المواطن أحمد الدولة، الذي يعمل في قطاع العقارات وبيوت العطلات، إنه فوجئ بوجود عدد من أفراد الشرطة الإيطالية حول سيارته السياحية التي استأجرها خلال رحلته هناك، وكانت في أحد المواقف العامة، حيث تبين أنها تعرضت للسرقة بعد كسر زجاجها، والاستيلاء على بعض المحتويات البسيطة التي كانت بداخلها، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مقر المركز وضبط الجاني وإعادة ما استولى عليه من مسروقات، والتي تمثلت في حقيبة لابنته فيها بعض الأغراض الشخصية البسيطة.

اتصالات

وأضاف: ((عدنا إلى مقر إقامتنا في الفندق، وفي اليوم التالي تلقيت عدداً من الاتصالات من قسم التعاون الدولي بشرطة دبي بعد أن علموا بالحادثة، وكان الاتصال لغرض الاطمئنان عليّ وعلى أسرتي، وطمأنتنا بمتابعتهم للحادثة مع الشرطة الإيطالية، حيث أبلغته شرطة دبي تحية خاصة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأكدت له استعدادها لتقديم كل ما يحتاجون إليه، كما أثنت على تعاونه وتمثيله للإمارات بأفضل صورة أمام الشرطة الإيطالية)).

وأعرب أحمد عن سعادته بالتقدير الذي يحظى به المواطن الإماراتي في دول العالم، موجهاً أصدق معاني التحية والشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على تواصلها وتعاونها، مؤكداً أن التعامل من قبل أفراد الشرطة الإيطالية عكس الاحترام الشديد لأبناء الإمارات، موضحاً أنه تعاون معهم وفق المطلوب، ووجه لهم دعوة لزيارة دبي.

شكر

وكرر أحمد شكره القيادة العامة لشرطة دبي على حرصها ومتابعتها الحثيثة وجهودها المتواصلة لضمان سلامة أبنائها داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أنه قام بمشاركة تجربته على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن الامتنان لشرطة دبي، وإيصال رسالة مفادها أنكم في رعاية دولتكم أينما ذهبتم.

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