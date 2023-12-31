«الموروث الشرطي» يستعرض تاريخ شرطة أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شارك قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي ضمن فعاليات المهرجان لإحياء التاريخ العريق المرتبط بعادات وتقاليد وموروثات دولة الإمارات واهتمامها بتاريخها وتراثها الأصيل، وتعريف الأجيال بإرث شرطة أبوظبي التاريخي ومسيرتها ومراحل التطور التي شهدتها بمختلف المجالات. وقدم قسم الموروث الشرطي عرضاً ضمن المهرجان لبعض المقتنيات التاريخية والشعارات والصور.
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