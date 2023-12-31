«الموروث الشرطي» يستعرض تاريخ شرطة أبوظبي

شارك قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي ضمن فعاليات المهرجان لإحياء التاريخ العريق المرتبط بعادات وتقاليد وموروثات دولة الإمارات واهتمامها بتاريخها وتراثها الأصيل، وتعريف الأجيال بإرث شرطة أبوظبي التاريخي ومسيرتها ومراحل التطور التي شهدتها بمختلف المجالات. وقدم قسم الموروث الشرطي عرضاً ضمن المهرجان لبعض المقتنيات التاريخية والشعارات والصور.

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