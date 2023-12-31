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حمدان بن محمد: نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق واحد

12/31/2023 7:24:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المضي بثقة نحو مستقبل مشرق، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد من يعيش على أرضها.

وقال سموه عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((مع بداية عام جديد.. نسأل الله أن يجعله عام خير لبلادنا والعالم. نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد، لدينا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها)).

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