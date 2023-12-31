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مكتوم بن محمد: أمامنا رؤى كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها

12/31/2023 7:24:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه أمامنا في الإمارات رؤى كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها.

وقال سموه عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((يقبل علينا عامٌ جديد بفرصه وإمكانياته وتحدياته، نتمنى فيه للعالم السلام والخير، ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار)).

وأضاف سموه: ((أمامنا في الإمارات رؤى كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها، ونأمل أن يكون هذا العام خطوةً أخرى باتجاه هذه الرؤى والغايات، وأن نضع الإمارات نصب أعيننا في كلّ حلم وهدف وإنجاز. كلّ عامٍ وأنتم بخير)).

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