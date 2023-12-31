محمد بن زايد وسعود بن صقر يعزيان في وفاة خلفان الرميثي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في مدينة العين.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، بمآثر الفقيد ومسيرة عطائه والذي خدم خلالها وطنه ومجتمعه بتفانٍ وإخلاص على مدى عقود.

كما قدم التعازي إلى ذوي الفقيد، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيد وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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