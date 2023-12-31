محمد بن راشد: في الإمارات لا حدود لأحلامنا ولا سقف لطموحاتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لا حدود لأحلامها، ولا سقف لطموحاتها، وقال سموه: ((إننا في الإمارات لا حدود لأحلامنا ولا سقف لطموحاتنا))، وأضاف سموه: ((2024 عام جديد لا نعترف فيه بالمستحيل)). جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه في منصة ((إكس))، حيث استعرض خلاله إنجازات دولة الإمارات خلال العام 2023، وبدأ الفيديو بسؤال: ((ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران لثانية فقط؟)).

ويجيب سموه: ((ستتبخر معظم مياهنا وستنتهي كل أشكال الحياة، ولكن الأرض لن تتوقف عن الدوران، وكذلك نحن في الإمارات لن نتوقف عن العمل والتطور)).

وأكد سموه أنه ((لو توقفنا قبل عشر سنوات بسبب الأزمات نكون متأخرين، فلا بد أن نسير ونتقدم ولا ننظر إلى الخلف)).

وتضمن الفيديو حصاد الإمارات 2023، وجاء فيه: ((140 رئيس دولة وحكومة في كوب 28، و20 رئيس دولة، و250 وزيراً في القمة العالمية للحكومات، كما أطلقت الدولة أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات، وتم تحديث 114 قانوناً تخصصياً، و24 اتفاقية في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً)).

وضمنت الدولة مكانة ضمن العشرة الأوائل في مؤشر القوة الناعمة العالمي، وحلت في المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، والمركز السابع عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وأصبح جواز السفر الأقوى عالمياً.

وفي العام نفسه تم تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة بالعالم، وكذلك تم تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية، وإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وفي العام نفسه أيضاً تأسس أول صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام بقيمة مليار درهم، وكذلك تم افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً، ضمن مجمعات زايد التعليمية، وتوظيف 85 ألف مواطن عبر برنامج ((نافس))، واستقبلت الإمارات أكثر من 25 مليون سائح خلال 2023.

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