رئيس الدولة ونائباه يهنئون الملوك والرؤساء والأمراء بالعام الميلادي الجديد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة على منصة ((إكس)): ((مع بداية العام الجديد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة)).

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة ((إكس)): ((نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا))..

وأضاف سموه: ((نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز.. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور.. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً)). كما دوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((نستقبل العام الجديد بتفاؤل وعزم على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبنا..ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وسلام وازدهار لشعوب العالم كافة)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز