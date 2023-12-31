المعادن الضرورية لصناعة البطاريات تنتظر المستثمرين في قاع البحار

ما نعرفه عن الفضاء الخارجي بتجاوز بكثير حجم معرفتنا عن قاع البحار والمحيطات. لكنهما سوياً يشتركان في ثرائهما الكبير في المصادر الطبيعية، لذلك تستهدف شركات التعدين الوصول إلى استغلال أفضل لهذه المصادر.

ولأن التعدين في قاع البحر أقرب كثيراً إلى الواقع من الانتقال إلى الفضاء الخارجي، فقد قررت الحكومة النرويجية الدفع قدماً بخطط للتعدين في مياهها خلال شهر ديسمبر. كذلك، قامت الهيئة الدولية لقاع البحار، وهي المسؤولة عن تنظيم الأمور المتعلقة لقاع البحار خارج الحدود الوطنية للدول، بإصدار أكثر من 20 عقداً للتنقيب. لكن تبقى هناك عراقيل عدة أمام عمليات الإنتاج التجاري، التي يمكن لها أن تبدأ خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

أولى هذه العراقيل، تتمثل في المتطلبات الاستثماري الضخمة. وثانيها الاعتراضات البيئية الكبيرة. لكن الترسبات الغنية بالمعادن الضرورية لتحول الطاقة، يرجح لها أن تكون دافعاً كافياً لشركات التعدين والجهات التنظيمية للمضي قدماً.

وتتركز كل تراخيص التنقيب الدولية تقريباً في منطقة صدع كلايرون- كليبرتون، بالمحيط الهادي على مقربة من هاواي.

وتتسم جغرافية المنطقة بثراء كبير في العقيدات متعددة المعادن المنتشرة عند قاع البحر، والتي تتضمن الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز.

وتستلزم عمليات الاستخلاص مركبات تجميع لقاع البحر، تقوم بإرسال المواد إلى سفينة على السطح تتولى عملية المعالجة، وتتفادى بذلك عمليات الحفر وتعقيداتها. والمشكلة تكمن في أن جمع العقيدات المعدنية، يؤدي إلى ضرر كبير لقاع البحر والحياة البحرية، بسبب الرواسب الناتجة عن عمليات التعدين.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا من قبل دعمها لفترة توقف، فيما تعد شركة معادن كندا، الأكثر تقدماً بين شركات التعدين في قاع البحر. فقد عكفت الشركة على شراء التراخيص، وأعلنت أن لديها ما يقدر بـ 16 مليون طن من مصادر النيكل. من جانبها، تتبنى شركة ((تي إم سي)) طريقة محورها رأس المال المنخفض، لذلك فقد دخلت في شراكة مع مجموعة ((أول سيز)) للطاقة البحرية، التي توفر التكنولوجيا اللازمة، وتوفر كذلك الاستثمارات الرأسمالية.

وقادت عملية اختبارية إلى جمع نحو 3000 طن من العقيدات المعدنية. وستكون المرحلة التالية توسيع حجم ونطاق العمليات التجارية، وهو أمر من المتوقع أن يتم بحلول عام 2025، مع افتراض إنجاز الموافقات التنظيمية والبيئية.

وكانت شركة ((تي إم سي)) عانت من خسارة أسهمها نحو 90 % من قيمتها، منذ القيام بعملية إدراج عبر اتفاق شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في عام 2021، وإن كانت استطاعت جمع 23 مليون دولار من المستثمرين الحاليين في شهر أغسطس الماضي، لكن تبقى هناك حاجة للمزيد من التمويل.

وعموماً، فإن التكاليف المرتفعة والرسوم البيئية المحتملة، يعنيان أن عمليات التعدين في قاع البحر لن يقدم عليها سوى المستثمرين الذين يملكون الجرأة والكثير من الأموال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز