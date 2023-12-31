مؤثرات الذكاء الاصطناعي الافتراضيات يخطفن الأضواء من «الحقيقيات»

شخصيات شديدة الواقعية تروج للعلامات التجارية وتثير غيرة صانعي المحتوى الحقيقيين

يتابع ما يزيد على 200,000 شخص أيتانا لوبيز، زهرية الشعر، في وسائط التواصل الاجتماعي، فيما تنشر بدورها الكثير والكثير من صور ((سيلفي))، كما تروج لعلامات تجارية معروفة، وتدفع العلامات التجارية نحو 1,000 دولار أمريكي للمنشور الواحد لكي تروّج أيتانا لوبيز لمنتجاتها في وسائط التواصل الاجتماعي، على الرغم من كونها شخصية خيالية تماماً.

أيتانا لوبيز هي إذن ((مؤثّرة افتراضية))، صُنعت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من مئات الشخصيات الافتراضية الرقمية التي اقتحمت عالماً اقتصادياً آخذاً في النمو لصانعي المحتوى، تبلغ قيمته 21 مليار دولار.

وبطبيعة الحال أدّى ظهور هذه الشخصيات إلى نشر القلق بين صفوف المؤثرين من البشر، مع تآكل دخلهم وتعرضه للتهديد من منافسين رقميين، ويشاركهم في هذا القلق أناس في مهن أكثر رسوخاً، تجابه سبل عيشهم تهديداً من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو التكنولوجيا التي يمكنها توليد نصوص وصور وأكواد مثل تلك التي ينتجها البشر في ثوانٍ معدودة.

ولكن الأشخاص الذين يقفون وراء مبتكرات الذكاء الاصطناعي التوليدي شديدة الواقعية، يرون أنهم بالكاد يتسببون في قدر ضئيل من الارتباك في سوق مفرطة التضخم.

وقالت ديانا نونيز، المؤسسة المشاركة لوكالة ((ذا كلولِس)) ومقرها برشلونة: ((فوجئنا بالمبالغ الصاعدة صعود الصاروخ التي يتقاضاها المؤثرون في أيامنا هذه، وقادنا ذلك لأن نفكر ونتساءل: ماذا لو صنعنا مؤثّراً خاصاً بنا؟))، وتابعت: ((بقية القصة يعرفها الجميع. لقد صنعنا، عن غير قصد، وحشاً، ولكنه وحش جميل)).

وشهدت الأعوام القليلة الماضية شراكات بارزة بين علامات تجارية فاخرة ومؤثرين افتراضيين، ومن ذلك بين خط إنتاج كيم كرداشيان لمستحضرات التجميل ((كيه كيه دبليو)) وشركة ((نونوري))، وشراكة ((لوي فيتون)) مع ((آيايي))، وكشف تحليل أجرته ((إنستغرام)) لإعلان لعلامة ((إتش آند إم))، تظهر فيه المؤثرة الافتراضية ((كوكي)) بلوغه عدداً أكبر من الأشخاص بأحد عشر مرة، وأدى إلى انخفاض بنسبة 91 % للتكلفة لكل شخص يتذكر الإعلان، مقارنة بالإعلانات التقليدية.

وأوضحت بيكي أوين، كبيرة مسؤولي الابتكار والتسويق العالمي لدى ((بيليون دولار بوي)) الرئيسة السابقة لفريق ابتكارات المبدعين لدى ((ميتا)) قائلة: ((الأمر لا يؤثّر في المُشتريات مثلما يفعل المؤثّر البشري، ولكنه يؤدي إلى زيادة الوعي والتفضيل والتذكر للعلامة التجارية))، وقد سارعت العلامات التجارية إلى التعامل مع المؤثّرين الافتراضيين، باحتسابهم طريقة جديدة لاجتذاب الانتباه، مع خفض النفقات، في الوقت نفسه.

وقالت ريبيكا ماكغراث، المديرة المشاركة للإعلام والتكنولوجيا لدى ((مينتل)): ((المؤثرون أنفسهم لديهم الكثير من الارتباطات السلبية بكونهم إما مزيفين وإما ضحلين، ما يجعل الناس غير قلقين بدرجة كبيرة في شأن الاستبدال بهم الذكاء الاصطناعي أو المؤثّرين الرقميين)).

وأردفت: ((بالنسبة لعلامة تجارية ما، فهم يتمتعون بسيطرة تامة، مقارنة بالمؤثرين الحقيقيين الذين قد يجلبون معهم جدلاً مُحتملاً أو طلبات معينة أو آراءهم الخاصة)).

ومع ذلك، يجادل مؤثّرون بشريون بوجوب كشف منافسيهم الافتراضيين أنهم ليسوا حقيقيين، وفي هذا السياق، قالت داناي ميرسر، صانعة المحتوى التي تحظى بأكثر من مليوني متابع: ((ما يخيفني من هؤلاء المؤثّرين مدى صعوبة إدراك كونهم مزيفين)).

وأوضحت وكالة ((أدفرتايزنغ ستاندردز)) في المملكة المتحدة، أنها ((على دراية تامة بصعود المؤثّرين الافتراضيين في هذا المجال))، ولكنها لفتت إلى غياب أي قواعد تفرض ضرورة إعلان ما إن كانوا نتاجاً للذكاء الاصطناعي.

وتجابه أسواق أخرى المشكلة ذاتها، فيما تُعد الهند واحدة من الدول التي تجبر المؤثّرين الافتراضيين على الكشف عن كونهم نتاجاً للذكاء الاصطناعي. وفي حين كشفت وكالة ((ذا كلولِس)) أن أيتانا ليست حقيقية عن طريق تضمينها وسم ((عارضة ذكاء اصطناعي)) في حسابها في ((إنستغرام))، فإن كثيراً آخرين لا يفعلون ذلك، أو حتى يستخدمون غامضة غير واضحة مثل ((مؤثر رقمي)).

وقالت نونيز: ((على الرغم من أننا أوضحنا بجلاء من البداية أنها عارضة أنتجها الذكاء الاصطناعي، فإنّ غالبية متابعيها لم يشككوا في كونها حقيقية، وهم يعتقدون حقاً بوجودها))، مشيرة إلى تلقي أيتانا الكثير والكثير من الطلبات للقاء المتابعين شخصياً.

وتتقاضى ليل ميكيلا، وهي واحد من أوائل المؤثرين الافتراضيين، ما يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات مقابل أي صفقة، وقد عملت مع علامات مثل ((بيربري)) و((برادا)) و((جيفنشي)).

وعلى الرغم من استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الذي تنشره ليل ميكيلا، فإن الفريق الذي يقف وراءها ((يؤمن بقوة بأن السرد القصصي لصانعي المحتوى لا يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكرره بأكمله))، وفقاً لريديما خان، نائبة رئيس التطوير لدى ((دابر لابس))، المشرفة على شراكات ليل ميكيلا. وأردفت خان: ((تعلن الكثير من الشركات مؤثريها الافتراضيين الذين ابتكرتهم يوماً ما، وهم لا يضمّنون ذلك العنصر البشري في الرسائل... ولا أعتقد بأن هذه استراتيجية للمدى الطويل)).

ويعد الكثيرون ليل ميكيلا من أعراق مختلطة، ويشمل متابعوها، الذين يقترب عددهم من 3 ملايين شخص، أناساً من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا اللاتينية ولكن على الجانب الآخر، تعمل ((ذا كلولِس)) على إبداع جديد، تُطلق عليه ((المكسيكية الجميلة))، والتي تسميها ((ليلى)).

وأجرت فرانشيسكا سوباندي، كبيرة المحاضرين في الدراسات الإعلامية الرقمية لدى جامعة ((كارديف))، دراسة عن المؤثرين الافتراضيين ذوي السمات العرقية غير الواضحة، وأفادت بأن الدافع من وراء وضع بعض من هذه السمات ((هو مجرد شكل آخر من التسويق))، من أجل استهداف جمهور أوسع، عن طريق ((شيء صُمِمَ بتركيز على الربح)).

وقالت سوباندي: ((يمكن لهذا أن يكون مناسباً للعلامات التجارية التي تستهدف استراتيجيات تسويق عالمية وتحاول عرض صورة جوفاء ولكن يُنظر إليها أنها تقدمية))، مضيفة إن من يقفون وراء تصميم هذه الشخصيات الرقمية الافتراضية ((نادراً ما يكونون من ذوي البشرة السمراء)) ولكن ((دابر لابس)) شددت على تنوع الفريق الذي يقف وراء ليل ميكيلا، وأنه يبرز جمهورها أما ((ذا كلولِس))، فقد ذكرت أن ابتكاراتها مُصممة ((لتعزيز الشمول وإتاحة الفرص للمجموعات التي واجهت إقصاءً فترة طويلة)).

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