الطروحات الجديدة تضيف 267 مليار درهم لرأس مال أسهم الإمارات 2023

استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة، خلال 2023 تجاوزت 267 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق، لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.65 تريليونات درهم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات ((وام)) استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 254.68 مليار درهم من الرسملة السوقية الجديدة، فيما بلغ نصيب سوق دبي المالي نحو 12.3 مليار درهم.

وجاءت ((أدنوك للغاز)) في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد، ثم ((بيورهيلث)) بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 دراهم للسهم، يليه ((أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي)) مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.

وبلغت القيمة السوقية لسهم ((فينيكس جروب)) عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9.07 مليارات درهم، و((بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي)) 7.5 مليارات درهم، و((إنفستكورب كابيتال)) لخدمات رأس المال نحو 5.04 مليارات درهم.

وفي سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة ((الأنصاري للخدمات المالية)) عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليارات درهم بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، وبينما بلغت رسملة ((تاكسي دبي)) عند الإدراج نحو 4.6 مليارات درهم، وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.

عمق الأسواق

وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

إقبال كبير

وشهدت الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

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