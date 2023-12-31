الفعاليات والمهرجانات ترفع إشغالات فنادق أبوظبي لمستويات قياسية

شهد القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي مستويات إشغال قياسية بالتزامن مع احتفالات العاصمة برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، من خلال مجموعة من الفعاليات الضخمة والاحتفالات في أجواء ترفيهية عالمية تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم.

وقال مسؤولون في فنادق وشركات سياحية لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) إن هناك إقبالاً كبيراً على فنادق ومنتجعات أبوظبي خصوصاً الواقعة بالقرب من مناطق الاحتفالات الرئيسية والمهرجانات مثل مهرجان الشيخ زايد في الوثبة ومهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي، وذلك رغبة من النزلاء في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها هذه الفعاليات مع قدوم السنة الجديدة.

وأضاف المسؤولون إن أبوظبي قدمت تجارب سياحية فريدة وجاذبة ومجموعة متنوعة من الفعاليات الاستثنائية للاحتفال بالعام الجديد، وفي مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية في مهرجان الشيخ زايد الذي استمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، أسهمت بشكل كبير في زيادة إشغالات الفنادق من مختلف الجنسيات خلال الفترة الراهنة لا سيما وأن أبوظبي باتت مقصداً سياحياً رئيساً للعطلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم مهرجان الشيخ زايد المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، فعاليات وأنشطة جديدة وعروضاً فلكلورية وفنية عالمية للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة من بينها أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية وعروض الدرون لأكثر من 60 دقيقة والذي حطم 4 أرقام موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة لأول مرة بالمنطقة، إلى جانب عرض الليزر الضخم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة.

وأخذ ((مهرجان أم الإمارات 2023)) أحد أكبر المهرجانات الترفيهية والوجهة العائلية الفريدة للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، زواره للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات المبهرة والـعروض الترفيهية الحية خلال الاحتفال بالسنة الجديدة حاملاً البهجة والمرح للزوار بمختلف فئاتهم وجنسياتهم وسط أجواء مليئة بالتشويق ترضي تطلعاتهم.

تدفقات سياحية

وقال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي نجح منذ بداية الموسم الشتوي الحالي في تحقيق ارتفاع ملحوظ في نسبة الإشغال بفضل الزيادة الكبيرة في حركة التدفقات السياحية، مشيراً إلى تزايد مستويات الإشغالات في فنادق العاصمة خلال عطلات رأس السنة الميلادية مع رغبة النزلاء في مشاهدة فعاليات واحتفالات العام الجديد. وأضاف الشيمي أن أبوظبي تشهد مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والحفلات للاحتفال بالعام الجديد، إلى جانب وجود مهرجانات ضخمة مثل مهرجان الشيخ زايد ومهرجان أم الإمارات، وهو ما يرسخ مكانة العاصمة وجهة مفضلة للسياح من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم للاحتفال بالسنة الجديدة. وتوقع الشيمي تواصل الزخم السياحي في أبوظبي خصوصاً مع قدوم العديد من المواسم والفعاليات والأحداث الكبرى خلال العام الجديد 2024، وأيضاً الاهتمام الحكومي بإطلاق المزيد من المبادرات لمواصلة تعزيز الأداء المميز للقطاع السياحي والفندقي في الإمارة.

كنوز سياحية

من جانبه، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير لدى ((نيرفانا)) للسياحة، إن الاحتفالات والمهرجانات التي تشهدها أبوظبي مع قدوم السنة الجديدة تظهر معالم العاصمة المتنوّعة بصورة متميزة وتعرف السياح والزوار من جميع أنحاء العالم بالكنوز السياحية في الإمارة.

وأشار العلي إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الإشغال الفندقي بالعاصمة أبوظبي بالتزامن مع عطلات رأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن الموسم الحالي هو الأفضل للقطاع السياحي في أبوظبي والإمارات مع تزايد إقبال السياح ونزلاء الفنادق من جنسيات مختلفة وخصوصاً من أوروبا، وروسيا، وإيطاليا، وبريطانيا.

وقال العلى إن القطاع السياحي والفندقي في أبوظبي والإمارات حقق نتائج قوية في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022، فيما من المتوقع أن يتواصل زخم النمو والانتعاش في العام الجديد لتثبت للعالم قوة وتنافسية قطاعها السياحي وتطوره المستمر.

مقومات عالمية

وقال محمد الصياد، مدير الإيرادات للشرق الأوسط وأوروبا ووسط آسيا في فنادق ((ريكسوس)) و((اول انكلوزيف كوليكشن))، إن فنادق أبوظبي تشهد أداءً قياسياً وسط إقبال كبير من جانب الزوار للاحتفال بالسنة الجديدة، والاستفادة من عروض القيمة المضافة المقدمة للعائلات والأطفال والمجموعات. وأشار الصياد إلى أن أبوظبي تشهد جملة من الأحداث والفعاليات والمهرجانات بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة وهو ما يسهم في زيادة أعداد الزوار والنزلاء بما يتماشى مع هدف دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية 2023.

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