أسباب كثيرة تدعو للسعادة والابتهاج بالاقتصاد العالمي

المرونة الكبيرة والتضخم المتراجع والتطورات التكنولوجية تطيح بمسببات الكآبة

السعادة، حسب تعريف عدد من علماء النفس، هي نتاج لواقع يتجاوز توقعات المرء. وإذا كان الأمر كذلك، فإن 2023 كان عام بهجة وسعادة بحق.. أو هكذا يراه الاقتصاديون على الأقل. ويؤكده مؤشر سيتي بنك العالمي للمفاجآت الاقتصادية، الذي أظهر أن توقعات العام 2023 تفوقت عليها البيانات والأرقام الفعلية.

كذلك، فإن اتجاهات الاقتصاد التي شكلت القواعد المتينة لهذا الواقع تقدم الكثير من الأسباب والدوافع التي تدعو للتفاؤل تجاه العام 2024. أول هذه الأسباب أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة واضحة، فمنذ العام 2020، تحمل هذه الاقتصاد تبعات جائحة عالمية وحرب في أوروبا وفوضى في سلاسل الإمدادات، وهي جميعاً أفضت إلى دورة من أعلى مستويات التضخم وأكثر عمليات رفع أسعار الفائدة شدة منذ عقود.

لكن الاقتصادات نجحت في التأقلم مع كل هذه الصعوبات على نحو يفوق التوقعات، وتواصل ذلك على نحو جيد في 2023، فخلال الربع الثالث من العام، نما إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 9 % عن مستويات ما قبل الجائحة، وذك طبقاً للحسابات العالمية لوكالة فيتش للتصنيف. وقد نجحت أنشطة الأعمال المختلفة في تجديد شبكاتها اللوجستية، كما أن أوروبا تمكنت من الابتعاد أكثر وأكثر من الغاز الروسي، ولم تتسبب الأسعار الأعلى للفائدة في زيادة كبيرة بالبطالة. لذلك، فإن هذا الصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي يوفر أسساً متينة للسنة الجديدة.

ثاني الأسباب، تخفت على نحو متسارع التبعات القاسية للتضخم، فقد انتهت سنة 2022 على ارتفاع في الأسعار عالمياً بلغت نسبته 8.9 %، فيما يتوقع أن ينخفض إلى 5.1 % بنهاية 2024. وقد انخفضت بالفعل نسبة تضخم أسعار الغذاء بقوة، بما يشمل القمح وزيوت الطهي، كما أن الصعود الواضح لأسعار الطاقة يواصل التراجع. علاوة على ذلك، خفت وتيرة صدمات سلاسل الإمداد التي لازمت فترة الجائحة. لكن يبقى مستوى تضخم الخدمات عصياً على التراجع، وإن كان ذلك مرده إلى قوة أسواق الوظائف وسرعة ارتفاع الرواتب.

ثالثاً، هناك تراجع متواصل للمخاوف من دورة سياسات نقدية على شاكلة قمة جبل ((تيبل)) في جنوب أفريقيا، وهي دورة تتسم باستقرار أسعار الفائدة عند مستوى القمة لفترة أطول. لذلك، من الممكن الآن للبنوك المركزية الكبرى أن تخفض أسعار الفائدة في مرحلة أبكر مما كان متوقعاً في العام 2024، وهو ما سيعني راحة أكبر للكثير من الأسر وأصحاب الأعمال.

وعلى الرغم من أن ثلاثة من البنوك في الولايات المتحدة ومعها بنك كريدي سويس انهارت في شهر مارس الماضي، فإن تبعات ارتفاع أسعار الفائدة تم احتواؤها. بل يمكن القول إن هذه الدورة من أسعار الفائدة المرتفعة ساعدت على كشف مواطن الضعف، ومنها أنشطة الأعمال ((الزومبي)) الميتة الحية وكذلك البنوك ذات الرسملة الضعيفة.

من جانبها، انتعشت أسواق المال بقوة، حيث قاربت المؤشرات الرئيسية لـ((وول ستريت)) مستويات ارتفاع قياسية أو تجاوزتها خلال شهر ديسمبر، بل إن السندات أنهت العام بقوة هي الأخرى. علاوة على ذلك، تتزايد بوضوح فرص حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي في 2024، بحيث ينجح الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم دون التسبب في حدوث ركود.

لكن ذلك لا يعني توقع تحقيق كل الاقتصادات أداء جيد، فقد اتسم النشاط الاقتصادي في كل من بريطانيا وألمانيا بالضعف والترهل. كما أن التعافي الصيني في مرحلة ما بعد الجائحة كان مخيباً للآمال، لكن باستثناء ذلك، تبدو الاقتصادات الأخرى واعدة بدرجة كبيرة، فالهند والمكسيك وفيتنام تحقق الكثير من الاستفادة من تحول نماذج التجارة، ويبدي المستثمرون حرصاً على زيادة تعرضهم لهذه الاقتصادات في العام الجديد.

من الجيد أيضاً عودة الإدارة الاقتصادية الحصيفة في كثير من المواقع، فالدين الحكومي في اليونان عاد إلى وضع ((درجة الاستثمار)) بعد توقف دام لعقد كامل. كذلك، تم اللجوء إلى سياسات غير تقليدية في كل من تركيا والأرجنتين. كما أن البنوك المركزية في الكثير من الدول النامية تبذل قصارى جهدها لوضع التضخم تحت السيطرة.

أخيراً، لم يكن هذا العام بالمرة على الهدوء الذي توقعه البعض بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فقد أصبح تشات جي بي تي التطبيق الأسرع نمواً على الإطلاق، كما أن الصخب الذي ثار حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ساعد في إعطاء دفعة قوية لأسواق الأسهم. ويمكن لتبني الأعمال للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال 2024 أن يساعد في تحفيز نمو الإنتاجية، والتي كانت قد أظهرت علامات للانطلاق في الولايات المتحدة خلال 2023.

كذلك، تبدو بعض الابتكارات التي ظهرت هذا العام واعدة تماماً، فالموافقات التنظيمية على أدوية فقدان الوزن مثل ((ويجوفي)) الذي تنتجه شركة ((نوفو نوردسك))، يمكن أن تساهم في خفض أعباء تكاليف الرعاية الصحية. كما أن التقدم الذي تحرزه شركة تويوتا نحو إنتاج بطاريات صلبة يمكن أن يكون تحولاً ثورياً لصناعة السيارات الكهربائية.

عموماً، فإن بعضاً من وجهات النظر هذه لا يعني بالمرة السماح بأي مجال للرضا عن النفس والتراخي، فالاقتصاد العالمي يواجه الكثير من المعارك في 2024، بدءاً من الانتخابات المحورية وانتهاءً بالديون السيادية المتصاعدة، لكن بعدما أظهره العام 2023 من المرونة، فإن هناك فرصاً قوية بالتأكيد لأن تكون الحقائق على الأرض في العام الجديد أفضل من كل التوقعات.

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