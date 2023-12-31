نجاح كبير لطيران للإمارات مع «A380»..وفشل الآخرين

تحقق طيران الإمارات نجاحاً كبيراً مع طائرة A380 العملاقة، في حين فشل الآخرون بسبب عاملين أساسيين، وهما التوسع السريع لطيران الإمارات في أسطولها من الطائرة الضخمة، الأمر الذي ساهم في خفض النفقات التشغيلية. أما السبب الثاني فيتمثل في توفر المساحات والمرافق المناسبة التي تتناسب مع حجم الطائرة التي تتطلب مرافق خاصة وتحتاج إلى بوابات بأحجام مناسبة، ما جعل مطار دبي مقراً مثالياً لهذا النوع من الطائرات.

وبحسب تحليل لشركة ((سيمبلي فلاينغ)) المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي، فإن طائرة A380 واصلت الإقلاع بأعداد كبيرة من المسافرين منذ دخولها الخدمة للمرة الأولى مع الخطوط الجوية السنغافورية في عام 2007. ولكن على الرغم من إنجازاتها الكبيرة وقدرتها الرائعة على استيعاب المسافرين، إلا أن معظم شركات الطيران العالمية فشلت في تبني هذه الطائرة كعمود فقري لأساطيلها على المدى الطويل باستثناء ناقلة واحدة وهي: طيران الإمارات.

ويشير التحليل إلى أن العديد من شركات الطيران تقدمت بالفعل بطلبات على الطائرة العملاقة A380 لخدمة بعض الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً، ولكن عندما ارتفعت أسعار الوقود وشهدت شركات الطيران انخفاض الطلب جراء جائحة ((كوفيد 19))، اتخذت الشركات قرارات سريعة بتقاعد هذه الطائرة ذات المحرك الرباعي، في الوقت الذي حرصت فيه طيران الإمارات على الاحتفاظ بهذه الطائرة بانتظار عودة الطلب إلى مستوياته السابقة.

واستثمرت طيران الإمارات في الـ A380، حيث اقتنت 116 طائرة منها. ورغم تغير الظروف بصناعة الطيران، جعلت طيران الإمارات من طائرة A380 الرائدة بأسطولها، وشغلتها إلى العديد من الوجهات في جميع أنحاء العالم. وأشار مسؤولو الناقلة إلى نيتهم الإبقاء على الطائرة في الخدمة حتى الأربعينات من القرن الحالي.

الحجم

وطائرة A380 مناسبة للناقلات كبيرة الحجم، نظراً لأن مرافق الصيانة وقطع الغيار وتدريب الطيارين على الطائرة مكلفة، لكن هذه التكلفة ستنخفض مع زيادة حجم الأسطول. ومن هنا تعتبر طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي اعتمدت على ذلك ووسعت أسطولها بسرعة لضمان أن تبقى تكاليف الطائرة الواحدة من طراز A380 منخفضة نسبياً.

وبحسب ((سيمبلي فلاينغ)) كانت الناقلة ترغب في مواصلة توسيع أسطولها وحثت إيرباص على مواصلة إنتاج هذا النوع، لكن الشركة المصنعة كانت قد قررت بالفعل إنهاء الإنتاج.

وفي الجهة المقابلة لم تستطع الشركات التي فشلت في تحقيق النجاح مع الطائرة الضخمة متابعة الطريقة التي اتبعتها طيران الإمارات. على سبيل المثال، اشترت الخطوط الجوية الفرنسية 10 طائرات A380 فقط، وهذا العدد لم يسمح للشركة بخفض تكاليف التشغيل، لذلك لم يكن مفاجئاً قرار الناقلة الفرنسية بإحالة أسطولها من طائرة A380 إلى التقاعد في عام 2020.

محطة مثالية

نظراً لأن A380 هي الطائرة المثلى للتشغيل بين المحطات الرئيسية، فإن متطلبات محطة تشغيل الناقلة يجب أن قادرة على احتضان هذه الطائرة، ومطار دبي الدولي يعتبر مقراً مثالياً لعمليات A380 بسبب حجمه الضخم وعدد بواباته الكبيرة القادرة على استيعاب A380.

في عام 2016، عندما كانت طيران الإمارات في منتصف توسيع أسطول A380، عمل مطار دبي على ترقية لتشمل عشر بوابات إضافية قادرة على استيعاب طائرة A380، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 50 بوابة ومنذ ذلك الحين، استمرت التجديدات في الزيادة.

ويمكن مشاهدة النقيض التام لهذا في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث يبلغ إجمالي عدد بوابات A380 قابلة للتشغيل خمس بوابات فقط، وبالتالي لم تكن لديهم الفرصة الحقيقية لتوسيع أسطولهم من طائرات A380، في النهاية فشلوا في تقليل تكاليف التشغيل إلى مستوى يضمن الربحية المستدامة.

واستحوذت طيران الإمارات على نحو 68.6 % من إجمالي السعة المتوفرة لطائرة A380 خلال شهر أغسطس الماضي، بما يشكل نحو 2.4 مليون مقعد عبر ما يقرب من نحو 4649 رحلة، بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

ووفقاً لبيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فقد هبطت الطائرة العملاقة في 81 مطاراً حول العالم، وكانت أكثر الطرق ازدحاماً من حيث السعة المقعدية هي خط مطار دبي - لندن هيثرو، واستحوذ مطار دبي على 8 من أصل أكبر 10 مسارات جوية ازدحاماً بطائرة A380 على الصعيد العالمي.

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