«لاكشري لايف ستايل»: دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للحياة الراقية

أكد ماركو دي ليو، الشريك الإداري لمكتب الاستشارات القانونية ((بونيلي إيريد))، في مقال بموقع مجلة ((لاكشري لايف ستايل)) البريطانية؛ أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للحياة الراقية؛ خصوصاً بعد أن شهدت الأعوام الماضية طفرة غير مسبوقة في مشاريع التطوير العقاري الفاخرة.

وأوضح ليو أن مشاريع التطوير العقاري الفاخرة لم تسهم فقط في تشكيل أفق الإمارة فحسب؛ بل إنها أثرت بشكل تحولي على الشركات الفاخرة، لا سيما تلك العاملة في قطاع التصميم الداخلي. وأضاف: ((زادت جاذبية الإمارة بالنسبة للشركات والمستثمرين بشكل كبير، والذي لم يكن يحدث لولا عوامل عدة مثل: الإدارة الفعالة للجائحة، والمشهد الاقتصادي والجيوسياسي المستقر، والمبادرات التي تشمل خيارات متنوعة لتأشيرة الإقامة)). وشدد ليو على أن ((تدفق المغتربين الذي يقررون الإقامة في دبي، ونمو معدلات الزوار السنويين، كانا من العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء)).

مركز عالمي للفخامة

ويوضح ليو أن ((مكانة دبي تتعزز يوماً بعد يومٍ مركزاً للفخامة، إذ إنها دائماً ما تبادر في سوق العقارات الفاخرة؛ ومع استعداد أسعار العقارات لمزيد من النمو خلال 2024؛ فإن الزيادة في الطلب تترجم إلى ارتفاع كبير في عدد العملاء الذين يبحثون عن الدعم للمعاملات العقارية الشخصية أو المتعلقة بالاستثمار)).

ويؤكد على أن التحولات الملحوظة في تفضيلات مشتري العقارات الفاخرة، تظهر بوضوح من خلال بيانات السوق العقاري في دبي؛ والتي تشمل: المخططات المفتوحة، والمساحات متعددة الوظائف، والإضاءة الطبيعية الوفيرة، والمساحات الخضراء، والمنشآت الفنية، وهو ما يتماشى مع الاستدامة والمواد الصديقة للبيئة.

شركات التصميم الداخلي

ولفت إلى أن السوق العقاري في دبي يوفر فرصاً عدة لشركات تصميم الديكور الداخلي، والتي تسعى لإقامة علاقات تعاون مع المطورين العقاريين، إذ يعتمد نجاح هذه الشركات حالياً على توافقهم مع تفضيلات العملاء الراغبين في التميز.

ويستشهد ليو بالعلامات التجارية المتخصصة في مجال التصميم الداخلي والمفروشات الفاخرة، التي دخلت السوق العقاري في دبي بشكل استراتيجي، وهو ما تجسد في شراكات مثل تعاون ((فيندي كاسا)) الإيطالية، مع شركة ((داماك)) العقارية لإنشاء فلل ((فيندي)).

قدرة تنافسية عالية

وشدد على أن القدرة التنافسية العالية للسوق العقاري، مع تنافس الوافدين الجدد على حصة من مشاريع البنية التحتية والبناء المزدهرة، تجعل التعاون مع الشركاء المحليين والعلامات التجارية الفاخرة أمراً لا بد منه لتحقيق النجاح))

وأكد ليو أن مستقبل قطاع التصميم الداخلي الفاخر في دبي واعد، مع احتلال الاستدامة والتصميمات الصديقة للبيئة مركز الاهتمام؛ لكنه يوضح أن ((ضرورة التزام شركات التصميم الداخلي التي تدخل سوق دبي التعامل مع الفروق الثقافية الدقيقة، والالتزام باللوائح المحلية، وإقامة علاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين)).

ويختم مقاله بالقول: ((لا تعيد الطفرة العقارية بدبي تشكيل أفقها فحسب؛ بل إنها أصبحت تعريفاً بهوية الإمارة وجوهرها؛ لذلك فإن شركات التصميم الداخلي وخصوصاً التي ستدمج الفخامة مع الاستدامة، على موعدٍ مع الازدهار في هذا السوق الجاذب للغاية)).

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