توقعات بمواصلة دبي ترسيخ مكانتها بسوق العقارات الفاخرة عالمياً في 2024

تشير التوقعات إلى أن دبي ستواصل خلال العام 2024 تعزيز مكانتها في المشهد العالمي للعقارات الفاخرة بشكل ملحوظ. وكانت دبي خلال 2023، احتلّت الصدارة كوجهة رائدة في قطاع العقارات الفاخرة على مستوى العالم، متجاوزة بذلك أشهر المدن العالمية الأخرى. كما أصبحت دبي موقعاً مفضلاً للمساكن الراقية ذات العلامات التجارية، متفوقة بذلك على غيرها من المدن العالمية العريقة الشهيرة بعقاراتها الفاخرة مثل نيويورك ولندن.

وتتوقع دبي زيادة في الطلب على مساحات المعيشة الفاخرة من قبل فئة المستثمرين المحليين والأجانب. ولا يكمن التحدي في جودة العقارات الحالية، بل في محدودية عدد العقارات الفاخرة المتوفرة، حيث لا يتساوى العدد مع معدل الطلب المتزايد بسرعة.

وأكدت ديانا نيلبوفسكايا، الرئيس التنفيذي، شركة ميريد الدولية للتطوير العقاري توقعات ارتفاع مبيعات العقارات بالغة الفخامة في دبي، فبحلول نهاية يوليو 2023، سجلت دبي بيع 335 عقاراً فاخراً، حيث حققت إيرادات تبلغ حوالي 850 مليون دولار أمريكي (3.1 مليارات درهم) من العقارات الراقية في النصف الأول من العام.

وفي الربع الثالث 2023، وصلت مبيعات السوق إلى 420 مليون دولار. ويركز السوق على المشترين من فئة الميليارديرات، وقد تم بيع 176 منزلاً بمبلغ 845 مليون دولار و219 منزلاً في العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على العقارات بالغة الفخامة.

يشهد سوق العقارات في دبي تحولاً كبيراً حيث أصبح السوق أكثر استقراراً مما يعزز ثقة المستثمرين وقدرتهم على اتخاذ قرارات استثمار مستنيرة ومدروسة. يعكس هذا النضج استدامة السوق على المدى الطويل وقدرته على استقطاب مجموعة عالمية من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

يؤكد تقرير نايت فرانك لخريف عام 2023 هذا الاتجاه، حيث يشير إلى ارتفاع ربع سنوي لأحد عشر عاماً على التوالي في قيم العقارات السكنية في دبي، بزيادة متوسطها 19 % في العام الماضي. كما تحظى الشقق بشعبية متزايدة في سوق العقارات في دبي.

لوحظ زيادة كبيرة بنسبة 19.9 % في متوسط إيجارات الشقق حتى شهر أكتوبر 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 18 % في متوسط إيجارات الفلل. يسلط هذا الاتجاه الضوء على تفضيل المشترين العيش في الشقق في دبي.

وختمت ديانا نيلبوفسكايا بالقول إن أداء دبي في عام 2023 شهد تحولاً استراتيجياً نحو استثمارات مستنيرة وهو ما تعكسه المبيعات ذات الأرقام القياسية وقاعدة المستثمرين المتنوعة، مما يشير إلى نضح السوق والتركيز على القيمة طويلة الأجل. وخلال 2024، من المتوقع أن تواصل دبي نموها المستمر في الساحة العقارية العالمية، حيث توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين والمشترين.

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