إجراءات صينية لدعم النمو الاقتصادي في 2024

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، إن بلاده ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024.وأضاف في خطاب بمناسبة العام الجديد إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة بالاقتصاد.

وقال شي إن الصين ((ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل)).

وأضاف ((يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة بالتنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب)).

وعبر شي عن قلقه من العراقيل التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.وقال إن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.

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