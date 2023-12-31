إجراءات صينية لدعم النمو الاقتصادي في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، إن بلاده ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024.وأضاف في خطاب بمناسبة العام الجديد إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وقال شي إن الصين ((ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل)).
وأضاف ((يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة بالتنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب)).
وعبر شي عن قلقه من العراقيل التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.وقال إن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
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