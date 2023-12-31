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الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفاء بالعام 2024

12/31/2023 7:24:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زينت عروض الألعاب النارية، سماء إمارة عجمان، احتفالاً بحلول العام الجديد 2024، حيث شهد كورنيش عجمان إطلاق عرض ضخم لهذه الألعاب ، وسط اقبال من مئات الزوار، احتفاء بتلك المناسبة .

ورسمت منطقة كورنيش عجمان، لوحات فنية جاذبة زيّنت سماء الإمارة، احتفالاً بحلول العام الجديد 2024، حيث شهد الكورنيش، إطلاق عرض نارية متعددة الأشكال؛
تزامناً مع احتفالات الدولة بالعام الجديد، حيث اكتظت ساحات واجهة الكورنيش والأماكن المحيطة بها، بآلاف الزوار الذين قصدوا الواجهة من ساعات باكرة، ليتسنّى لهم حجز مواقعهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة، ومشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة.

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