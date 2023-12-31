نهيان وعمر بن زايد والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان في وفاة المغفور لها والدته الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في أبوظبي.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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