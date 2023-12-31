مدرب النصر السعودي: رونالدو لا يتحكم في النادي

قال البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إن مواطنه نجم الفريق كريستيانو رونالدو لا يتحكم بالنادي مثلما يتردد.

وأوضح كاسترو في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية نقلا عن لقاء له مع قناة "سبورت تي في" البرتغالية، أن ما يتردد عن تدخل رونالدو في الأمور الفنية وفيما يتعلق بغرفة الملابس، هو أمر خاطئ.

وأضاف أن رونالدو يقوم بعمله بشكل جيد كقائد للفريق، مشيراً إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الاحترافية التي تمكنه من التعامل بشكل مثالي.

وفي حديثه عن الفترة التي قضاها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض كاسترو إبداء رأيه في ذلك، مؤكدا أن رونالدو فقط هو من يجيب على هذا السؤال.

وتابع المدرب البرتغالي أن رحيله عن النصر بيد إدارة النادي، نافيا الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عودته للتدريب في بلاده في الفترة المقبلة مع أحد الأندية.

وأكد كاسترو أن قائمة الأجانب بالفريق، والبالغ عددها ثمانية لاعبين، كافية بالنسبة له، مستبعدا التعاقد مع أسماء جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 46 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر الهلال.

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