أمريكا تعتزم إعادة حاملة الطائرات جيرالد فورد من شرق المتوسط

من المقرر أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، وكانت قد أرسلت إلى المنطقة بعد إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز "الإخبارية الأمريكية عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن مجموعة حاملة الطائرات الحربية، التي تتشكل من بوارج ومدمرات ومقاتلات حربية، سوف تعود إلى ميناء فيرجينيا بالولايات المتحدة، كما كان مقررا، حتى يمكن تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي.

وذكر أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تبقي على قدراتها العسكرية في المنطقة، وستظل قادرة على نشر طرادات ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.

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