أمريكا تعتزم إعادة حاملة الطائرات جيرالد فورد من شرق المتوسط

(MENAFN
- Al-Bayan)
من المقرر أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، وكانت قد أرسلت إلى المنطقة بعد إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز "الإخبارية الأمريكية عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن مجموعة حاملة الطائرات الحربية، التي تتشكل من بوارج ومدمرات ومقاتلات حربية، سوف تعود إلى ميناء فيرجينيا بالولايات المتحدة، كما كان مقررا، حتى يمكن تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي.
وذكر أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تبقي على قدراتها العسكرية في المنطقة، وستظل قادرة على نشر طرادات ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.
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