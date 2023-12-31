دبي تبهر العالم في احتفالات استثنائية بمناسبة العام الجديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفلت مدينة الأحلام، دبي، برأس السنة الميلادية في استعراض لافت ومذهل، وودعت عام 2023 بأناقة وفخر. شهدت هذه اللحظات الساحرة إطلاق ألعاب نارية رائعة في 32 موقعاً متنوعاً، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.
وتابع هذه الألعاب ملايين المشاهدين عبر أرجاء العالم وكذلك شهد هذا الاحتفال المليوني حضوراً لافتاً تمثل في مواقع الاحتفال أو الأماكن القريبة.
وشهد ضيوف القرية العالمية 7 احتفالات بليلة رأس السنة عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
واستحدثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات تم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات، شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.
وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تم توفير 6 مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، منها القوز وجبل علي والقصيص، ومزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.
برج خليفة يبهر العالم في رأس السنة الجديدة بعرض مذهل وسط #دبي #رأس_السنة_في_دبي #صحيفة_البيان
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