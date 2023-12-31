دبي تبهر العالم في احتفالات استثنائية بمناسبة العام الجديد



احتفلت مدينة الأحلام، دبي، برأس السنة الميلادية في استعراض لافت ومذهل، وودعت عام 2023 بأناقة وفخر. شهدت هذه اللحظات الساحرة إطلاق ألعاب نارية رائعة في 32 موقعاً متنوعاً، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.

وتابع هذه الألعاب ملايين المشاهدين عبر أرجاء العالم وكذلك شهد هذا الاحتفال المليوني حضوراً لافتاً تمثل في مواقع الاحتفال أو الأماكن القريبة.

وشهد ضيوف القرية العالمية 7 احتفالات بليلة رأس السنة عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

واستحدثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات تم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات، شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.

وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تم توفير 6 مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، منها القوز وجبل علي والقصيص، ومزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.

برج خليفة يبهر العالم في رأس السنة الجديدة بعرض مذهل وسط #دبي #رأس_السنة_في_دبي #صحيفة_البيان





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