قصف روسي مكثف على خاركيف انتقاماً لـ«بيلغورود»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده ((لن تتراجع أبداً))، مؤكداً أنه لا يمكن لأي قوة أن تقسم الشعب الروسي الموحد، فيما شن الجيش الروسي هجمات قاسية على مواقع أوكرانية، رداً على قصف الأخيرة لمدينة بيلغورود في اليوم السابق.

ومع أن بوتين لم يشر صراحة إلى الحرب في أوكرانيا المستمرة، منذ حوالى عامين، لمح مرات عدة إليها، مقدماً على سبيل المثال تحية إلى الجنود ((أبطالنا)) الذين يقاتلون من أجل ((الحقيقة والعدالة)). وأعلن بوتين أن 2024 ستكون ((سنة العائلة))، وأكد أن روسيا التي تعيش مرحلة غير مسبوقة ستكون أقوى في العام المقبل.

وبوتين الذي يبدو مرتاحاً جراء فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وتردد حلفاء كييف بشأن تكلفة مساعداتهم، أظهر ثقة أكبر خلال الأشهر الأخيرة، ووعد مواطنيه بالنصر في أوكرانيا.

يأتي بث الخطاب بعد يوم من قصف وسط مدينة بيلغورود الحدودية الروسية السبت أسفر عن مقتل 24 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: ((إن 108 أشخاص آخرين أصيبوا، ما يجعل الهجوم واحداً من أكبر الهجمات على الأراضي الروسية، منذ بدء الحرب قبل 22 شهراً)).

انتقام بيلغورود

وشنت روسيا هجوماً جديداً بطائرات مسيرة على مناطق أوكرانية، فجر أمس، بعد توعدها بأن الضربات التي استهدفت مدينة بيلغورود الحدودية مؤخراً ((لن تمر دون عقاب)).

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت ((مراكز صنع القرار ومنشآت عسكرية)) في خاركيف، وذكرت أن غارتها على فندق قصر خاركيف ((قضت على ممثلين عن مديرية المخابرات الرئيسية، والقوات المسلحة الأوكرانية)) و((مرتزقة)) من المشاركين في الهجوم على بيلغورود.

وقالت ((الدفاع)) الروسية: إن الذخيرة المستخدمة في الهجوم كانت صواريخ من طراز ((فامباير)) تشيكية الصنع، وكذا صواريخ من طراز ((أولكا)) المزودة برؤوس حربية بها ذخائر عنقودية.

21 مسيرة

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت إحدى وعشرين من أصل تسع وأربعين طائرة مسيرة، أطلقتها القوات الروسية ليل السبت، وقال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لإقليم خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن 28 شخصاً أصيبوا في الهجوم على المدينة.

وفي منطقة كييف المحيطة بالعاصمة، تسبب هجوم بطائرة روسية مسيرة في نشوب حريق بمنشأة حيوية مرتبطة ببنى تحتية، وقال حاكم منطقة كيروفوهرادسكا الأوكرانية: ((إن هجوماً روسيا على منطقة واقعة وسط أوكرانيا أسفر عن تضرر خطوط كهرباء، ومبنى غير سكني)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز