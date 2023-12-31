عدد الضحايا الفلسطينيين خلال 2023 الأكبر منذ نكبة 1948

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن حصيلة "الشهداء" هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان له، "الأحد"، "أن عدد الشهداء في فلسطين خلال عام 2023 بلغ 22 ألفا و 404 شهداء من بينهم 22 ألفا و 141 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع المكتب أن 98% منهم في قطاع غزة، ومن بينهم نحو 9 آلاف طفل و 6450 امرأة، في حين بلغ عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شخصا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما قتل أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء.

ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 59 لانطلاقة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس، إن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا مهما كان الثمن".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948".

وأكد عباس أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.

وقال إن "المخطط الإسرائيلي للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي لن نتخلى عن شبر واحد منها".

وأعاد عباس التأكيد على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، "بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار".

وذكر الرئيس أن الحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194.







تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز