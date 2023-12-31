القراصنة نهبوا ملياري دولار من العملات المشفرة خلال 2023

أظهرت بيانات شركات تأمين تداول العملات الرقمية المشفرة استمرار نشاط القرصنة ولكن بوتيرة أقل لأول مرة منذ 2020.

وبحسب بيانات شركة دي.إي إف 1 لأمن المعلومات التي تدير قاعدة البيانات آر.إي.كي.تي فإن القراصنة استولوا خلال العام الماضي على نحو ملياري دولار عبر عشرات الهجمات الإلكترونية.

ورتبت قاعدة البيانات عمليات القرصنة على العملات المشفرة وفقاً لحجمها بدءاً من عملية اختراق شبكة رونين عام 2022، حيث استولى القراصنة على أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة، والتي كانت أكبر عملية قرصنة في تاريخ هذا القطاع حتى اختراق شبكة ميكسكين نتورك خلال 2023، التي استولى فيها القراصنة على نحو 200 مليون دولار.

وكتبت شركة دي.إي إف 1 في تقريرها أن هذا المبلغ الكبير (حصيلة عمليات القرصنة خلال العام 2023)، ورغم أنه موزع على عدد كبير من الحوادث، فإنه يؤكد استمرار نقاط الضعف والتحديات في نظام العملات الرقمية المشفرة.. عام 2023 يمثل دليلاً على استمرار نقاط الضعف وضرورة معالجتها.

وفي ديسمبر أصدرت شركة تي.آر.إم لمتابعة تعاملات البيانات التسلسلية (البلوك تشين) المستخدمة في العملات الرقمية تقديرات لعمليات القرصنة على العملات الرقمية خلال 2023 بنحو 1.7 مليار دولار.

أسوأ عمليات القرصنة

ومن بين أسوأ عمليات القرصنة على العملات الرقمية خلال 2023، العملية التي استهدفت شركة إيولر فاينانس، حيث سرق اللصوص نحو 200 مليون دولار، والعملية التي تمت ضد شركة مالتي تشين، وتم فيها سرقة 126 مليون دولار، وعملية بونك داو، وتم فيها سرقة 120 مليون دولار، ثم عملية بولونيكس 114 مليون دولار، وعملية أوتوميك 100 مليون دولار.

يذكر أن شركات البيانات قدرت حصيلة عمليات القرصنة على العملات الرقمية في العام 2022 بنحو 3.8 مليارات دولار، منها 1.7 مليار دولار يقال إن مجموعة القرصنة المعروفة باسم لازاروس جروب المحسوبة على حكومة كوريا الشمالية كانت وراء سرقتها. وفي عام 2021 قدرت حصيلة القرصنة على العملات الرقمية بنحو 3.3 مليارات دولار.

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