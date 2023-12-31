توفير خدمة إصدار جواز بدل فاقد أو تالف داخل البحرين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Bahrainbh

وأشار‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬المواطن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلف‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬الجواز‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلب‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإدخال‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬وارفاق‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الموضحة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬يتم‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬بالمواطن‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والدفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استلام‭ ‬الجواز‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

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