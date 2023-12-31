توفير خدمة إصدار جواز بدل فاقد أو تالف داخل البحرين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي، أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توفير خدمة إصدار جواز بدل فاقد وبدل تالف للمواطنين البحرينيين داخل مملكة البحرين إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية
Bahrain .
bh .
وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أنه بإمكان المواطن الاستفادة من هذه الخدمة في حالة تلف أو فقدان الجواز داخل مملكة البحرين، وذلك بتقديم الطلب مباشرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وإدخال البيانات الشخصية وارفاق المستندات المطلوبة بحسب الاشتراطات الموضحة على الموقع.
وأضاف أنه بعد تقديم الطلب يتم الاتصال المرئي بالمواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة، والدفع من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، حيث يتم استلام الجواز من أحد مراكز الخدمة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
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