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توفير خدمة إصدار جواز بدل فاقد أو تالف داخل البحرين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

12/31/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬أعلنت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬وبدل‭ ‬تالف‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتوافرة‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭.‬

وأشار‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬المواطن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلف‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬الجواز‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلب‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإدخال‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬وارفاق‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الموضحة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬يتم‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬بالمواطن‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والدفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استلام‭ ‬الجواز‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

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