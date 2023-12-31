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ولي العهد رئيس الوزراء: عامٌ جديد نجدد فيه عزائمنا لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية

12/31/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬العالم‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

وكتب‭ ‬سموه‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭: ‬عامٌ‭ ‬جديد‭ ‬نجدد‭ ‬فيه‭ ‬عزائمنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ونجدد‭ ‬فيه‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬وأمنياتنا‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬عامًا‭ ‬مليئًا‭ ‬بالسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والخير‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭. ‬

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