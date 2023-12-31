ولي العهد رئيس الوزراء: عامٌ جديد نجدد فيه عزائمنا لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه أن يسود العالم السلام والأمن والاستقرار في العام الجديد.
وكتب سموه عبر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024: عامٌ جديد نجدد فيه عزائمنا لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية، ونجدد فيه تطلعاتنا وأمنياتنا بأن يكون عامًا مليئًا بالسلام والأمن والاستقرار والخير للعالم أجمع.
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