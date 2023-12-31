سوق العمل تقدم إعفاءات خاصّة لأصحاب مكاتب توظيف البحرينيين فقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬قرارًا‭ ‬بتعديل‭ ‬قرار‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬مكاتب‭ ‬التوظيف،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬البند‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬2‮»‬‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬مكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬يثبت‭ ‬مخالفة‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬المرّخص‭ ‬له‭ ‬أحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬‮«‬د‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وإخلاله‭ ‬بأيّ‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالإشارة‭ ‬أن‭ ‬البند‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬كان‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬يثبت‭ ‬إخلال‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬‮«‬د‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬19‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬تقاضى‭ ‬أيّة‭ ‬مبالغ‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أيّة‭ ‬منفعة‭ ‬أو‭ ‬ميزة‭ ‬من‭ ‬العامل‭ ‬مقابل‭ ‬استصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬العامل‭ ‬أو‭ ‬استبقائه‭ ‬في‭ ‬عمله‭.‬

كما‭ ‬أقر‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬إضافة‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬2‮»‬‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬راقم‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬مكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بنصّ‭: ‬‮«‬ويستثنى‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ -‬بحسب‭ ‬الأحوال‭- ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البندين‭ ‬‮«‬9‮»‬‭ ‬و‮«‬10‮»‬‭ ‬من‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الترخيص‭ ‬لممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬مكتب‭ ‬توظيف‭ ‬متخصصًا‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

واحتوى‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬مكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬قبل‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬2‮»‬‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬فقرات‭ ‬في‭ ‬اشتراطات‭ ‬منح‭ ‬ترخيص‭ ‬مكتب‭ ‬التوظيف‭ ‬لطالبه،‭ ‬وبعد‭ ‬التعديل‭ ‬أصبح‭ ‬عددها‭ ‬11‭ ‬مع‭ ‬إعفاء‭ ‬مكاتب‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬فقط‭ ‬فقرة‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬9‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يُثبت‭ ‬تنظيم‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬المستندات‭ ‬والعقود‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطه‭ ‬ليتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة،‭ ‬وفقرة‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬10‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كضمان‭ ‬مالي‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭.‬

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