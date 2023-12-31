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إعادة طرح مقترح إنشاء المركز الصحي لمنطقتي الهملة والجسرة

12/31/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص

ألحّ‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬طرح‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬لمنطقتي‭ ‬الهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توصية‭ ‬المجلس‭ ‬السابقة‭ ‬بشأن‭ ‬مقترح‭ ‬الاستعجال‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬منطقتي‭ ‬الهملة‭ ‬والجسرة‭.‬

وقال‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬إن‭ ‬بادرة‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مركز‭ ‬الكويت‭ ‬الصحي‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬لن‭ ‬تفي‭ ‬بتغطية‭ ‬الأعداد‭ ‬المتزايدة‭ ‬والنمو‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬مرجعاً‭ ‬إلحاحه‭ ‬للزيادة‭ ‬المطردة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المنطقتين‭ ‬وتقليلاً‭ ‬لساعات‭ ‬انتظار‭ ‬المراجعين‭ ‬والمرضى‭ ‬وسرعة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المواعيد‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوصية‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بوجود‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬لكل‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬الأخرى‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المراجعين‭ ‬بمنطقتي‭ ‬الهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬منطقتي‭ ‬الهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬قريب‭ ‬منهما‭ ‬بسبب‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬

واستطرد‭ ‬إن‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬الأرض‭ ‬لإنشاء‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬سيخدم‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬كمنطقة‭ ‬الجسرة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬5‭ ‬مجمعات‭ (‬1001‭ -‬1002‭ -‬1003‭ -‬1004‭ -‬1006‭) ‬ويتبع‭ ‬الأهالي‭ ‬فيها‭ ‬عيادة‭ ‬البديع‭ ‬الساحلية‭ ‬حيث‭ ‬تخدم‭ ‬العيادة‭ ‬17 , 993‭ ‬نسمة‭ ‬ومنطقة‭ ‬الهملة‭ ‬تتضمن‭ ‬4‭ ‬مجمعات‭ (‬1009‭ -‬1010‭ -‬1012‭ -‬1014‭) ‬ويتبع‭ ‬الأهالي‭ ‬فيها‭ ‬مركز‭ ‬الكويت‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬56 , 584‭ ‬نسمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أراض‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬مناسبة‭ ‬لتخصيصها‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬إنما‭ ‬توجد‭ ‬أرض‭ ‬خدمات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجسرة‭ ‬بمجمع‭ ‬1004‭ ‬تصل‭ ‬مساحتها‭ ‬إلى‭ ‬17800‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬مسجلة‭ ‬برقم‭ ‬العقار‭ (‬10006144‭) ‬ومساحتها‭ ‬وموقعها‭ ‬مناسب‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬ويمكن‭ ‬إعادة‭ ‬تخصيصها‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬أرض‭ ‬خدمات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهملة‭ ‬بمجمع‭ ‬1012‭ ‬تصل‭ ‬مساحتها‭ ‬إلى‭ ‬24598‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬مسجلة‭ ‬برقم‭ ‬العقار‭ (‬10040806‭) ‬مساحتها‭ ‬وموقعها‭ ‬مناسب‭ ‬أيضا‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬ويمكن‭ ‬إعادة‭ ‬تخصيصها‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭.‬

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