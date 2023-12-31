إعادة طرح مقترح إنشاء المركز الصحي لمنطقتي الهملة والجسرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
ألحّ ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري على إعادة طرح مقترح إنشاء المركز الصحي لمنطقتي الهملة والجسرة من خلال توصية المجلس السابقة بشأن مقترح الاستعجال بتخصيص أرض لإنشاء مركز صحي يخدم أهالي منطقتي الهملة والجسرة.
وقال لـ(أخبار الخليج) إن بادرة مشروع توسعة مركز الكويت الصحي والسعي إلى إنشاء مركز صحي جديد في البديع لن تفي بتغطية الأعداد المتزايدة والنمو المتسارع في الكثافة السكانية بالمنطقة مرجعاً إلحاحه للزيادة المطردة في عدد سكان المنطقتين وتقليلاً لساعات انتظار المراجعين والمرضى وسرعة الحصول على المواعيد تنفيذاً لتوصية منظمة الصحة العالمية بوجود مركز صحي لكل 20 ألف نسمة وتخفيف الضغط على المراكز الصحية الأخرى نظراً إلى العدد الكبير من المراجعين بمنطقتي الهملة والجسرة فضلا عن حاجة منطقتي الهملة والجسرة إلى مركز صحي قريب منهما بسبب الازدحامات المرورية في الشوارع.
واستطرد إن مقترح تخصيص الأرض لإنشاء المركز الصحي سيخدم المجمعات السكنية كمنطقة الجسرة التي تتضمن 5 مجمعات (1001 -1002 -1003 -1004 -1006) ويتبع الأهالي فيها عيادة البديع الساحلية حيث تخدم العيادة 17 , 993 نسمة ومنطقة الهملة تتضمن 4 مجمعات (1009 -1010 -1012 -1014) ويتبع الأهالي فيها مركز الكويت الصحي الذي يخدم 56 , 584 نسمة.
وأشار إلى أنه لا توجد أراض مدرجة ضمن أملاك البلدية الشمالية مناسبة لتخصيصها لإنشاء مركز صحي في المنطقتين إنما توجد أرض خدمات عامة في منطقة الجسرة بمجمع 1004 تصل مساحتها إلى 17800 متر مربع مسجلة برقم العقار (10006144) ومساحتها وموقعها مناسب لإنشاء مركز صحي ويمكن إعادة تخصيصها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة كما توجد أرض خدمات عامة في منطقة الهملة بمجمع 1012 تصل مساحتها إلى 24598 مترا مربعا مسجلة برقم العقار (10040806) مساحتها وموقعها مناسب أيضا لإنشاء مركز صحي ويمكن إعادة تخصيصها للمصلحة العامة.
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