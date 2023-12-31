عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة غير مسبوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬رويترز‭): ‬أشارت‭ ‬بيانات‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬نكبة‭ ‬عام‭ ‬1948‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬عشية‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬فردا‭ ‬منهم‭ ‬1‭.‬06‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬يشكلون‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬47‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ (‬22404‭) ‬شهداء،‭ ‬منهم‭ ‬22141‭ ‬شهيدا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬98‭% ‬منهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬9000‭ ‬طفل‭ ‬و6450‭ ‬امرأة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬319‭ ‬شهيدا،‭ ‬منهم‭ ‬111‭ ‬طفلا‭ ‬و4‭ ‬نساء،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬صحفي‭ ‬وفقا‭ ‬لسجلات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المفقودين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬التبليغ‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7000،‭ ‬منهم‭ ‬67‭% ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬كما‭ ‬نزح‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬المليون‭ ‬و900‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬سكنهم‮»‬‭. ‬

وتواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للشهر‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومقدساتهم‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬طالت‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭ ‬زعمت‭ ‬إن‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬داعمي‭ ‬وأعضاء‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأسرى‭ ‬القابعين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نحو‭ ‬7800‭ ‬أسير‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬شهر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬76‭ ‬أسيرة،‭ ‬و260‭ ‬طفلا،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬الإداريين‭ (‬المعتقلون‭ ‬دون‭ ‬تهمة‭) ‬2870‭ ‬معتقلا‮»‬‭. ‬

وتستند‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬بريطاني‭ ‬قديم‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬اعتقال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بدون‭ ‬محاكمة‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬وستة‭ ‬أشهر‭ ‬تكون‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬بدعوى‭ ‬وجود‭ ‬ملف‭ ‬أمني‭ ‬سري‭ ‬للمعتقل‭. ‬

واستعرض‭ ‬البيان‭ ‬أعداد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأماكن‭ ‬تواجدهم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المقدر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬14‭.‬63‭ ‬مليون‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬5‭.‬55‭ ‬ملايين‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬يقيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحوالي‭ ‬1.75‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬1948،‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬6‭.‬56‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ونحو‭ ‬772‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭.‬