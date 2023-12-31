عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة غير مسبوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
رام الله - (رويترز): أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو «الأعلى منذ نكبة عام 1948».
وقال الجهاز في بيان له عشية بدء العام الجديد «مع نهاية عام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة إلى 2.3 مليون فردا منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبته 47 بالمئة من سكان القطاع».
وأضاف «بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية عام 2023 (22404) شهداء، منهم 22141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9000 طفل و6450 امرأة».
وتابع البيان «بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7000، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب المليون و900 ألف مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكنهم».
وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حماس ردا على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
وشنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت آلاف المواطنين زعمت إن معظمهم من داعمي وأعضاء حركة حماس.
وذكر بيان الجهاز المركزي للإحصاء أنه «وفقا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية عام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 7800 أسير حتى نهاية نوفمبر شهر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلا».
وتستند إسرائيل إلى قانون بريطاني قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة مدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
واستعرض البيان أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم حول العالم، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2023 بلغ حوالي 14.63 مليون.
وأضاف البيان أن هناك 5.55 ملايين داخل الأراضي الفلسطينية، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.56 ملايين في الدول العربية ونحو 772 ألفا في الدول الأجنبية.
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