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وزير: إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بإيصال المساعدات إلى شواطئ غزة

12/31/2023 7:20:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستعدة‭ ‬للسماح‭ ‬للسفن‭ ‬بتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ممر‭ ‬بحري‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬قبرص،‭ ‬وحدد‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭.‬

وبموجب‭ ‬الترتيب‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬نيقوسيا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ستخضع‭ ‬الشحنات‭ ‬للتفتيش‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬لارنكا‭ ‬القبرصي‭ ‬قبل‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬370‭ ‬كيلومترا‭ ‬وليس‭ ‬عبر‭ ‬مصر‭ ‬أو‭ ‬إسرائيل‭.‬

وإذا‭ ‬مضت‭ ‬الخطة‭ ‬قدما‭ ‬فستمثل‭ ‬أول‭ ‬تخفيف‭ ‬للحصار‭ ‬البحري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المفروض‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

ووصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الممر‭ ‬بأنه‭ ‬وسيلة‭ ‬لإنهاء‭ ‬علاقاتها‭ ‬المدنية‭ ‬مع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬تشن‭ ‬عدوانا‭ ‬مستمرا‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭.‬

ومع‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فإن‭ ‬الفكرة‭ ‬قد‭ ‬تقطع‭ ‬شوطا‭ ‬نحو‭ ‬تلبية‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬والذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آليات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬لمحطة‭ ‬إذاعة‭ ‬103‭ ‬إف‭.‬إم‭ ‬عندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬الممر‭ ‬البحري‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬واليونان‭ ‬وهولندا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬سفن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬شواطئ‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬مياه‭ ‬عميقة‭. ‬وبدا‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تفريغ‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬كوهين‭ ‬‮«‬طلبوا‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬المعدات‭ ‬عبر‭ (‬ميناء‭) ‬أسدود‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬لا‭. ‬لن‭ ‬تأتي‭ ‬عبر‭ ‬أسدود‭. ‬لن‭ ‬تأتي‭ ‬عبر‭ ‬إسرائيل‭. ‬نريد‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬مع‭ ‬مراقبة‭ ‬أمنية‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬أو‭ ‬باريس‭ ‬أو‭ ‬أثينا‭ ‬أو‭ ‬أمستردام‭. ‬

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